Кактус зацвіте вже через 2 тижні: ви будете вражені пишним квітом своєї рослини

Якщо ваш кактус довго не квітне, або ви взагалі ще не бачили його цвітіння, не варто засмучуватися. Професійні флористи розкрили кілька секретів, як примусити кактус випустити свої дивовижні квіти. Розповідаємо, що треба зробити, щоб ваша кімнатна рослина порадувала пишним цвітінням.

Як змусити кактус зацвісти за 2 тижні: п’ять перевірених способів

Правильне освітлення. Кактус потребує достатнього освітлення, щоб зацвісти. Ці рослини полюбляють яскраве світло, тому поставте його на підвіконня, де є максимальне сонячне світло упродовж дня. А ще квітникарі використовують спеціальні лампи, якщо немає можливості забезпечити рослину сонячним світлом.

Кактус потребує достатнього освітлення, щоб зацвісти. Ці рослини полюбляють яскраве світло, тому поставте його на підвіконня, де є максимальне сонячне світло упродовж дня. А ще квітникарі використовують спеціальні лампи, якщо немає можливості забезпечити рослину сонячним світлом. Оптимальна температура. Кактуси люблять помірне тепло і не переносять спеку. Цій рослині потрібна температура від 20 до 25 градусів. В іншому випадку кактус не цвістиме і може навіть захворіти.

Кактуси люблять помірне тепло і не переносять спеку. Цій рослині потрібна температура від 20 до 25 градусів. В іншому випадку кактус не цвістиме і може навіть захворіти. Помірний полив. Кактуси треба поливати лише тоді, коли земля у горщику буде суха. Ці рослини не люблять надмірної вологи. Коли кактус цвіте, його варто поливати частіше, але не заливати. Під час поливу необхідно уникати потрапляння води на квіти і листя, бо це може спричинити появу плям та гниття.

Кактуси треба поливати лише тоді, коли земля у горщику буде суха. Ці рослини не люблять надмірної вологи. Коли кактус цвіте, його варто поливати частіше, але не заливати. Під час поливу необхідно уникати потрапляння води на квіти і листя, бо це може спричинити появу плям та гниття. Правильне підживлення. Щоб ваша рослина цвіла, її треба підгодовувати. Є спеціальні добрива, які містять всю необхідну кількість поживних речовин. Кактус треба підгодовувати кожні 2 тижні, дотримуючись інструкції на упаковці.

Щоб ваша рослина цвіла, її треба підгодовувати. Є спеціальні добрива, які містять всю необхідну кількість поживних речовин. Кактус треба підгодовувати кожні 2 тижні, дотримуючись інструкції на упаковці. Відпочинок. Ці рослини потребують відпочинку, щоб набратися сил перед своїм цвітінням. Для цього треба створити необхідні умови. У зимовий період варто зменшити частоту поливу і не підгодовувати кактус. Поставте його у прохолодне місце, де температура буде до 15 градусів. Це сприятиме утворенню бруньок і насиченому кольору квітів.

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