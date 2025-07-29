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Календар консервації на літо: що закривати на зиму у липні та серпні
Усі овочі та фрукти мають свій сезон, коли їх найкраще закривати на зиму.
Традиційно у липні-серпні дачники та городники починають активно збирати врожаї овочів та фруктів. Саме на два останніх місяці літа припадає найактивніший період заготівлі вітамінних смаколиків на зиму.
Що закрити на зиму в липні
У липні продовжують закривати овочі та фрукти, які були зібрані в червні. До них додається багато видів ягід.
Крім варення і компотів, можна закрити алкогольні вишневі наливки.
Починають дозрівати абрикоси — можна заготовлювати абрикосове варення, джем, компоти.
У липні роблять заготовки з багатьох ягід — варення зі смородини, агрусу, ожини.
Як і в червні, продовжують закривати кабачки. До них приєднуються баклажани. Готують баклажани на зиму, баклажанну ікру і закуску з баклажанів.
Серпень — найщедріший місяць літа. У цьому місяці можна консервувати практично все, чого забажає душа. На зиму закривають не тільки овочі, а й різні салати та асорті, роблять варення з фруктів та ягід, джеми, конфітюри, компоти.
Найчастіше в останній місяць літа закривають наступну садовину та городину:
солодкий перець
гострий перець
огірки
помідори
кабачки
баклажани
моркву
квасолю
сливу
кавун
диню
грушу
яблука
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