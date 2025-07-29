ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Календар консервації на літо: що закривати на зиму у липні та серпні

Усі овочі та фрукти мають свій сезон, коли їх найкраще закривати на зиму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Серпень вважається найкращим місяцем, щоб робити запаси на зиму

Серпень вважається найкращим місяцем, щоб робити запаси на зиму / © Pixabay

Традиційно у липні-серпні дачники та городники починають активно збирати врожаї овочів та фруктів. Саме на два останніх місяці літа припадає найактивніший період заготівлі вітамінних смаколиків на зиму.

Що закрити на зиму в липні

У липні продовжують закривати овочі та фрукти, які були зібрані в червні. До них додається багато видів ягід.

Крім варення і компотів, можна закрити алкогольні вишневі наливки.

Починають дозрівати абрикоси — можна заготовлювати абрикосове варення, джем, компоти.

У липні роблять заготовки з багатьох ягід — варення зі смородини, агрусу, ожини.

Як і в червні, продовжують закривати кабачки. До них приєднуються баклажани. Готують баклажани на зиму, баклажанну ікру і закуску з баклажанів.

Серпень — найщедріший місяць літа. У цьому місяці можна консервувати практично все, чого забажає душа. На зиму закривають не тільки овочі, а й різні салати та асорті, роблять варення з фруктів та ягід, джеми, конфітюри, компоти.

Найчастіше в останній місяць літа закривають наступну садовину та городину:

  • солодкий перець

  • гострий перець

  • огірки

  • помідори

  • кабачки

  • баклажани

  • моркву

  • квасолю

  • сливу

  • кавун

  • диню

  • грушу

  • яблука

Раніше ми писали, який оцет не підходить для консервування. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie