Календар консервації на літо: що закривати на зиму у липні та серпні

Серпень вважається найкращим місяцем, щоб робити запаси на зиму / © Pixabay

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Традиційно у липні-серпні дачники та городники починають активно збирати врожаї овочів та фруктів. Саме на два останніх місяці літа припадає найактивніший період заготівлі вітамінних смаколиків на зиму.

Що закрити на зиму в липні

У липні продовжують закривати овочі та фрукти, які були зібрані в червні. До них додається багато видів ягід.

Крім варення і компотів, можна закрити алкогольні вишневі наливки.

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Починають дозрівати абрикоси — можна заготовлювати абрикосове варення, джем, компоти.

У липні роблять заготовки з багатьох ягід — варення зі смородини, агрусу, ожини.

Як і в червні, продовжують закривати кабачки. До них приєднуються баклажани. Готують баклажани на зиму, баклажанну ікру і закуску з баклажанів.

Серпень — найщедріший місяць літа. У цьому місяці можна консервувати практично все, чого забажає душа. На зиму закривають не тільки овочі, а й різні салати та асорті, роблять варення з фруктів та ягід, джеми, конфітюри, компоти.

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Найчастіше в останній місяць літа закривають наступну садовину та городину:

солодкий перець

гострий перець

огірки

помідори

кабачки

баклажани

моркву

квасолю

сливу

кавун

диню

грушу

яблука

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