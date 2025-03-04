Календар космічних подій на березень 2025 року: "кривавий" Місяць, сонячне затемнення і інші

У березні 2025 року на небі можна буде побачити не тільки мерехтіння зірок, але й дивовижні астрономічні явища — стрімкий рух яскравих планет, "кривавий Місяць" і часткове сонячне затемнення.

У NASA поділилися порадами, як спостерігати за Меркурієм і розкрити таємниці червоної частини Місяця.

Початок березня — унікальний парад планет

Наприкінці лютого сім планет Сонячної системи вирівнялися в одну лінію. Венера, Марс, Юпітер, а також Сатурн, Уран, Меркурій та Нептун будуть видні на нічному небі в перші дні березня.

Подібні пари планет, видимі неозброєним оком, трапляються кожні кілька років. Науковий директор обсерваторії Ловелла (США) Жерар ван Белл зазначив, що таке вирівнювання планет не має містичного значення і не є чимось особливо рідкісним. Однак це чудова нагода насолодитися красою нічного небосхилу.

7-9 березня – спостерігайте за Меркурієм

Меркурій, найшвидша планета Сонячної системи, буде видимий в перші півтори неділі березня. Він з'являтиметься на вечірньому небі приблизно через 30 хвилин після заходу Сонця.

Щоб побачити цю найменшу планету, потрібно спрямувати погляд на небо на висоті близько 10 градусів над горизонтом.

13-14 березня – повне місячне затемнення

13 і 14 березня відбудеться повне місячне затемнення, під час якого Місяць набуде глибокого червоного відтінку. Це явище, через свій характерний колір, часто називають "кривавим Місяцем".

Місячне затемнення можна буде спостерігати з будь-якої точки земної поверхні, коли Місяць буде розташований близько до горизонту. Найкраще це явище буде видно на безхмарному небі, як зазначає Space.

За оцінками вчених, лише 13% населення планети зможе побачити це явище — більше ніж мільярд людей побачать його частково або повністю. Прогнозується, що українці, окрім жителів східних регіонів країни, також зможуть насолодитися цим видовищем.

Для жителів Європи найкращий час для спостереження місячного затемнення буде 14 березня, коли Місяць поступово поринатиме в тінь Землі протягом більше ніж 75 хвилин. Проте саме повне затемнення триватиме лише кілька десятків хвилин, починаючи з 8:26 за київським часом.

Видимість планет протягом всього березня 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел

За словами вчених NASA, під час цього явища Місяць рухатиметься через тінь Землі. Спочатку він буде виглядати, ніби його частина «відсутня» з одного боку, а згодом супутник стане темно-червоним кульовим об'єктом.

"Цей колір виникає через світло, що проходить через атмосферу Землі, створюючи ефект сонячних заходів і сходів, які можна було б побачити, якби ви були астронавтом на поверхні Місяця", — пояснили вчені.

Після цього затемнення відбуватиметься в зворотному порядку — червоний відтінок поступово зникатиме, а темна частина Місяця ставати меншою, поки він не набуде свого звичного вигляду.

29 березня – часткове сонячне затемнення

"Цікава особливість: затемнення зазвичай трапляються парами. Через кілька тижнів після або до повного місячного затемнення завжди відбувається сонячне. Цього разу ми спостерігатимемо часткове сонячне затемнення, яке буде видимим у Східній Канаді, Гренландії та Північній Європі", — зазначили в космічному агентстві.

Інтерактивна карта Google вказує, що 29 березня 2025 року Місяць закриє 94% Сонця. Таким чином, 814 мільйонів людей, включаючи українців, потраплять у зону часткового сонячного затемнення.

Під час таких астрономічних явищ небезпечно дивитися на Сонце без спеціальних засобів захисту, таких як спеціальні окуляри для спостереження.

Весь березень — чудова видимість планет на нічному небі

Упродовж березня буде можливість спостерігати за кількома планетами, навіть після завершення їх параду. Зокрема, на початку місяця, одразу після заходу Сонця, буде видно Венеру.

У цей час також можна буде побачити Марс, який залишатиметься видимим до близько 3-ї години ночі.

Після настання темряви, високо на заході, з’явиться Юпітер, який зникатиме з виду орієнтовно о 1-й годині ночі.

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