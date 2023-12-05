Календар новорічних свят 2023-2024 року: повний перелік вихідних днів і нових дат

Вже зовсім скоро розпочинається цикл новорічних свят 2023-2024 року в Україні. І хоча в країні все ще йде війна, ці дати допоможуть принести затишок, подарують трішки надії і стануть ще одним приводом загадати оте найважливіше для українців бажання.

Календар новорічних свят 2023-2024 року: повний перелік

Новорічні свята 2023-2024 року — найкращий час, щоб провести час зі своєю родиною, прожити разом цінні моменти життя і загадати найзаповітніші бажання. Коли будуть новорічні свята в Україні 2023-2024 року:

День святого Миколая — 6 грудня: це, напевно, найулюбленіше свято всіх дітлахів, адже цей святий приносить їм подарунки під подушку. Згідно з дослідженнями істориків, свято має дохристиянське коріння і образ святого Миколая має багато спільного з богом Велесом, який був покровителем худоби та звірів. Святвечір — 24 грудня: цього дня українці прикрашають свої оселі солом'яними дідухами, павучками, вишитими рушниками. До появи на небі першої зірки віряни не їдять нічого, а потім сідяють за святковий стіл, на якому обов'язково повинно стояти 12 страв (за кількістю місяців в році та апостолів Христа). Різдво Христове — 25 грудня: одне з найбільших християнських свят, яке вшановує народження Сина Божого, Ісуса Христа, у Вифлеємі. Цього дня віряни спочатку відвідують службу, а потім починається Коляда. Щедрий вечір — 31 грудня: святковий вечір перед Новим роком, який ще називають "Щедра кутя". Цього дня молодь переодягається, водить "козу" і щедрує, бажаючи всім гарного Нового року. За співи щедрівнки отримують гроші та солодощі. Календар новорічних свят на 2023-2024 рік / Фото: Pexels Новий рік — ніч проти 1 січня: календарне свято багатьох народів світу, яке означає початок нового календарного року. Святкують його всією родиною або з друзями за святковим столом. А коли годинник б'є 12 разів і приходить північ, обов'язково загадують найзаповітніше бажання. Вірять, що воно обов'язково збудеться. День святого Василія Великого — 1 січня: хлопчики вранці ходять від хати до хати і засівають зерно, яке вважається символом достатку та нового життя. Пізніше зерно збирають і віддають домашній птиці, щоб добре неслася. Водохреще — 6 січня: одне з найбільших християнських свят зимового циклу, яке вшановує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Віряни обов'язково відвідують службу, а потім освячують воду. Її набирають і несуть до себе додому. Вірять, що освячена на Водохреще вода має цілющі властивості. Стрітення Господнє — 2 лютого: останнє різдвяно-новорічне свято, яке є дуже важливим для християн. Віряни йдуть на службу до церкви, де освячують воду та свічку-громницю. Останню прийнято запалювати під час негоди.

Чи будуть додаткові вихідні під час різдвяно-новорічних свят 2023-2024 року

Під час цьогорічних зимових свят вихідними будуть лише такі дати: 30 і 31 грудня, 6 і 7 січня. Це — субота і неділя.

Деякі роботодавці можуть надавати додаткові вихідні на новорічні свята 2023-2024, але офіційно в Україні під час дії воєнного стану всі додаткові вихідні скасовуються.

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