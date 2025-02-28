Календар рибалки на березень 2025 року: коли можна отримати найкращий улов

З настанням весни у рибалок з’являється більше шансів на вдалий улов. У березні риба стає активнішою, особливо в погожі, сонячні дні.

Однак нестабільні погодні умови та коливання атмосферного тиску можуть впливати на активність риби. Щоб підвищити шанси на успішний улов, варто скористатися місячним календарем рибалки на березень 2025 року.

Місячний календар рибалки складається на основі астрономічних спостережень і враховує вплив супутника Землі на поведінку риби. Наукові дослідження підтверджують, що зміна фаз Місяця безпосередньо впливає на активність водних мешканців. У березні цей аспект набуває особливого значення, адже саме в цей час риба активно шукає їжу.

Які дні в березні 2025 року найбільш вдалими для риболовлі

Найактивніше клювання очікується з 1 по 9 березня, а також у період з 21 по 24 число.

очікується з 1 по 9 березня, а також у період з 21 по 24 число. Хороші умови для риболовлі будуть 10–12, 18–20 та 25–26 березня.

будуть 10–12, 18–20 та 25–26 березня. Помірне клювання прогнозується 13, 15–17, 27–28, 30–31 березня.

прогнозується 13, 15–17, 27–28, 30–31 березня. Найменш сприятливими днями стануть 14 березня (повний Місяць) і 29 березня (Молодик), коли активність риби буде мінімальною.

Яку рибу найкраще ловити в березні

Місячний календар рибалки на березень 2025 за днями / Фото: ТСН.ua

Березень – період зростання активності риби, хоча її поведінка ще значною мірою залежить від температури води.

Мирна риба, зокрема лящ, плітка та карась, починає частіше траплятися на мілководді та в прибережних зонах. Найкраще вона клює на мотиля, опариша та хробака, які залишаються найбільш ефективними наживками.

Хижа риба, така як щука, судак і окунь, у цей час активно полює, шукаючи їжу. Для її ловлі добре підходять живець, воблери та блешні.

Які приманки найкраще використовувати

Щука добре реагує на воблери та силіконові приманки.

Судак найкраще ловиться на джигові приманки та твістери.

Мирна риба залишається прихильною до традиційних наживок – мотиля, опариша та хробака, проте варто також експериментувати з комбінованими насадками для підвищення ефективності улову.

Підгодовування риби

З настанням весни риба стає чутливішою до підгодовування, що допомагає залучити її до місця ловлі. Найефективніше використовувати дрібнодисперсні суміші, такі як панірувальні сухарі, подрібнене зерно, мотиль або спеціальні весняні прикормки, які швидко розчиняються у воді та приваблюють рибу.

Відповідальність за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не тільки хобі, а й обов’язок дотримуватися встановлених норм. В Україні діють чіткі правила щодо вилову риби, і їх порушення може призвести до серйозних наслідків – від штрафів до кримінальної відповідальності:

Щука — 3468 грн;

Судак — 3587 грн;

Окунь — 3162 грн;

Плітка — 1564 грн;

Лящ — 1649 грн;

Краснопірка — 1564 грн;

Плоскірка — 1564 грн;

Сазан — 3706 грн;

Сом — 5117 грн;

Лин — 1598 грн;

Рак — 3332 грн.

Перед тим як вирушати на риболовлю, важливо ознайомитися з чинними правилами та обмеженнями. Усвідомлений підхід до вилову риби сприяє збереженню екосистеми водойм, підтримує природний баланс і допомагає зберегти рибні запаси для наступних поколінь.

Читайте також: