Календар рибалки на лютий 2026 року: найкращі дні та поради для зимової риболовлі

Календар рибака на лютий 2026 року / © pexels.com

Головна проблема лютого — пасивність білої риби. Лящ та плітка ховаються в глибокі ями, де температура води залишається стабільною. Щоб розворушити рибу, доводиться використовувати тонкі жилки та дрібні мормишки. Успіх у лютому залежить не від кількості прикормки, а від активного пошуку риби та знання рельєфу дна.

Місячний календар і його вплив на клювання

Місячні фази традиційно є головним орієнтиром для планування риболовлі. У лютому риба особливо чутлива до гравітаційних змін.

Найкращі дні для ловлі:

Перша та друга чверті місяця — найперспективніші. У ці дні обмін речовин у риб прискорюється, і вони активніше виходять на пошуки їжі.

Якщо молодий Місяць збігається з відлигою, можна розраховувати на гарне клювання плотви та підлящика на глибинах 4–6 метрів.

Періоди низької активності:

У повний місяць активність риби часто падає до мінімуму. Це пояснюється не лише фазою Місяця, а й стрибками атмосферного тиску, характерними для лютого.

У такі дні варто підготувати снасті або ловити хижака на жерлиці, бо щука менш залежна від місячних циклів, ніж мирна риба.

Яку рибу ловити наприкінці зими

Навіть у складних умовах лютий може порадувати гарними трофеями, якщо знати особливості кожного виду:

Окунь: тримається біля корчів та на бровках. Ефективні балансири та безмотильні мормишки. Клювання коротке — ранкові та вечірні години.

Щука: у другій половині лютого виходить на мілководдя, де більше кисню. Жерлиці з живцем — найнадійніший метод.

Судак: активний переважно вночі. Шукають на великих глибинах та чистих руслах річок.

Плітка та лящ: добре клюють під час відлиг. Мотиль залишається найефективнішою наживкою.

Техніка пошуку риби в глухозим’я

Сидіти на одній лунці — марна справа. Риба не підходить на запах прикормки здалеку, тому тактика «висиджування» майже не працює.

Найуспішніша стратегія — активне обловлення великої площі. Починайте з перепадів глибин та місць з невеликою течією, що приносить кисень. Використовуйте ехолот або глибомір для пошуку ям, виходів та затоплених дерев. Якщо після 10–15 хвилин мормишки немає кльову — сміливо переходьте на наступну лунку.

Погодні умови та їхній вплив

Лютий відомий мінливою погодою, що безпосередньо впливає на активність риби. Різке похолодання з північним вітром практично зупиняє кльов всіх видів, крім миня. Стабільна похмура погода без стрибків тиску — ідеальна для ловлі ляща.

Звертайте увагу на вітер: західний та південний приносить потепління, що стимулює активність білої риби. Під час сильних морозів риба «завмирає», тому в такі дні варто використовувати максимально делікатні снасті.

Безпека на льоду

Хоча лід у лютому здається найміцнішим, під кінець місяця з’являються небезпечні ділянки. Сонце та підводні течії роблять його крихким біля очерету та впадінь струмків.

