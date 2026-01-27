- Дата публікації
Календар рибалки на лютий 2026 року: найкращі дні та поради для зимової риболовлі
Лютий — це місяць, коли справжні рибалки відчувають випробування. Лід досягає своєї максимальної товщини, а рівень кисню у воді падає до критичних значень. Риба стає млявою, рухається мало і вибагливо реагує на наживки. Але саме в цей період активізується минь, а ближче до кінця місяця «прокидаються» щука та окунь, відчуваючи наближення весни.
Головна проблема лютого — пасивність білої риби. Лящ та плітка ховаються в глибокі ями, де температура води залишається стабільною. Щоб розворушити рибу, доводиться використовувати тонкі жилки та дрібні мормишки. Успіх у лютому залежить не від кількості прикормки, а від активного пошуку риби та знання рельєфу дна.
Місячний календар і його вплив на клювання
Місячні фази традиційно є головним орієнтиром для планування риболовлі. У лютому риба особливо чутлива до гравітаційних змін.
Найкращі дні для ловлі:
Перша та друга чверті місяця — найперспективніші. У ці дні обмін речовин у риб прискорюється, і вони активніше виходять на пошуки їжі.
Якщо молодий Місяць збігається з відлигою, можна розраховувати на гарне клювання плотви та підлящика на глибинах 4–6 метрів.
Періоди низької активності:
У повний місяць активність риби часто падає до мінімуму. Це пояснюється не лише фазою Місяця, а й стрибками атмосферного тиску, характерними для лютого.
У такі дні варто підготувати снасті або ловити хижака на жерлиці, бо щука менш залежна від місячних циклів, ніж мирна риба.
Яку рибу ловити наприкінці зими
Навіть у складних умовах лютий може порадувати гарними трофеями, якщо знати особливості кожного виду:
Окунь: тримається біля корчів та на бровках. Ефективні балансири та безмотильні мормишки. Клювання коротке — ранкові та вечірні години.
Щука: у другій половині лютого виходить на мілководдя, де більше кисню. Жерлиці з живцем — найнадійніший метод.
Судак: активний переважно вночі. Шукають на великих глибинах та чистих руслах річок.
Плітка та лящ: добре клюють під час відлиг. Мотиль залишається найефективнішою наживкою.
Техніка пошуку риби в глухозим’я
Сидіти на одній лунці — марна справа. Риба не підходить на запах прикормки здалеку, тому тактика «висиджування» майже не працює.
Найуспішніша стратегія — активне обловлення великої площі. Починайте з перепадів глибин та місць з невеликою течією, що приносить кисень. Використовуйте ехолот або глибомір для пошуку ям, виходів та затоплених дерев. Якщо після 10–15 хвилин мормишки немає кльову — сміливо переходьте на наступну лунку.
Погодні умови та їхній вплив
Лютий відомий мінливою погодою, що безпосередньо впливає на активність риби. Різке похолодання з північним вітром практично зупиняє кльов всіх видів, крім миня. Стабільна похмура погода без стрибків тиску — ідеальна для ловлі ляща.
Звертайте увагу на вітер: західний та південний приносить потепління, що стимулює активність білої риби. Під час сильних морозів риба «завмирає», тому в такі дні варто використовувати максимально делікатні снасті.
Безпека на льоду
Хоча лід у лютому здається найміцнішим, під кінець місяця з’являються небезпечні ділянки. Сонце та підводні течії роблять його крихким біля очерету та впадінь струмків.
Завжди майте із собою рятувальні засоби.
Не виходьте на лід наодинці, особливо під час відлиги.
Перевіряйте товщину льоду плішнею, а не ногою.
Безпека важливіша за будь-який улов.