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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
229
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3 хв

Календар рибалки на червень 2025 року: коли та що ловити на початку літа

Червень вважається одним із найулюбленіших місяців серед українських рибалок. У цей час природа остаточно оживає, водойми досягають приємної температури, а риба стає надзвичайно активною, що створює сприятливі умови для гарного улову.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Календар рибалки на червень 2025 року

Календар рибалки на червень 2025 року / © Pixabay

Водночас саме в червні ще можуть діяти нерестові заборони в окремих регіонах, тож риболовля потребує особливої уважності. Щоб поєднати задоволення від процесу з дотриманням законодавства, рибалці слід зважати на сезонні особливості поведінки риби, погодні фактори та чинні обмеження з боку рибоохоронних органів.

Перш ніж вирушати на риболовлю, варто врахувати низку важливих чинників, які впливають як на успішність улову, так і на дотримання правил:

  • Завершення періоду нерестової заборони. У більшості регіонів України обмеження на вилов риби знімаються в середині червня, проте на окремих водоймах заборона може залишатися чинною до самого кінця місяця.

  • Температурний режим водойм. У червневі дні вода стабільно прогрівається до +18…+24 °C, що сприяє активному клюванню як мирних, так і хижих видів риб.

  • Гідрологічна ситуація. Після спаду весняної повені рівень води поступово нормалізується, відкриваючи доступ до прибережних ділянок, затоплених дерев і донних схилів.

  • Вибір снастей. У цей період ефективно проявляють себе різні види рибальського спорядження — фідери, спінінги, поплавцеві вудки та донки вже повноцінно можна використовувати для різноманітних технік лову.

Місячний календар риболова на червень 2025 року

Фази Місяця мають відчутний вплив на поведінку риби, тому плануючи риболовлю в червні 2025 року, варто врахувати місячний цикл. Астрономічний розклад на цей період виглядає так:

  • Молодик — 6 червня;

  • Повня — 22 червня;

  • Фаза зростання — від 7 до 21 червня;

  • Фаза спадання — від 23 до 30 червня.

Найінтенсивніше клювання зазвичай спостерігається за кілька днів до настання молодика та повного місяця, а також у розпал зростаючої фази. Додатково позитивно на активність риби впливають похмурі дні зі стабільним атмосферним тиском — у такі моменти шанси на щедрий улов значно зростають.

Найкращі місця для риболовлі у червні

Червень — чудовий місяць для риболовлі практично на всіх типах водойм: від повноводних річок до затишних ставків і спеціалізованих платних водойм. Щоб улов був вдалим, варто зважати на характер дна, прозорість води та силу течії.

  • Річки — ідеальне середовище для лову судака, щуки, ляща та сома. Тут добре працюють донки та спінінги.

  • Озера і ставки — переважно ловлять карася, коропа, лина й окуня. Сюди краще брати поплавцеві вудки або фідери.

  • Платні водойми — підходять для цілеспрямованої риболовлі на коропа та білого амура. Тут часто трапляються трофейні екземпляри, що приваблює досвідчених рибалок.

  • Водойми з течією — особливо ефективні для активного лову за допомогою спінінга або донних снастей.

Що необхідно взяти на риболовлю в червні

Літній виїзд на риболовлю — особливо з ночівлею — вимагає продуманої підготовки. Комфорт і безпека залежать від того, наскільки добре ви споряджені:

  • Захист від сонця: капелюх або кепка, сонцезахисні окуляри й крем.

  • Засоби від комах: репеленти — незамінні в сутінках і вологих зонах.

  • Питна вода: обов’язково мати запас чистої води, особливо в спеку.

  • Одяг: легкий, але довгий і щільний — захистить як від сонячних опіків, так і від укусів комарів.

  • Рибальські снасті: донки, фідери, спінінги — залежно від типу водойми та виду риби.

  • Кемпінгове спорядження: намет, ліхтар або налобний світильник, розкладний стілець, переносний холодильник для живця чи здобичі.

Завчасна підготовка гарантує не лише добрий улов, а й справжнє задоволення від часу, проведеного на природі.

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Дата публікації
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229
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