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Календар рибалки на травень 2025 року: що ловити в останній місяць весни
Травень вважається одним із найсприятливіших періодів для риболовлі в Україні: природа повністю прокидається, вода вже тепла, а риба після нересту активно шукає корм і добре реагує на наживку. Втім, аби уникнути порушень, важливо орієнтуватися не лише в місцях і способах лову, а й бути обізнаним із чинними правилами та обмеженнями, установленими законодавством.
В Україні риболовля здійснюється відповідно до законодавчих актів і сезонних обмежень, спрямованих на збереження водних біоресурсів. Основними нормативними документами, що регламентують цю сферу, є:
постанова Кабінету Міністрів України №1209 від 30 жовтня 2013 року;
Правила любительського та спортивного рибальства, затверджені наказом Державного агентства рибного господарства №580 від 24 липня 2012 року та наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України №700 від 19 вересня 2022 року;
а також щорічні сезонні обмеження, які вводяться на час весняно-літнього нересту риби.
2025 року основний період нерестової заборони триватиме приблизно до середини або кінця травня, однак точні дати залежать від регіону та конкретної водойми.
Згідно з чинними правилами, під час дії заборони:
дозволено виловлювати не більше трьох кілограмів риби на добу;
можна користуватися лише однією поплавцевою або донною вудкою з одним гачком;
риболовля дозволяється винятково з берега, і лише в межах населених пунктів.
На великих річках і водосховищах обмеження можуть тривати до 25 травня, а подекуди й до 10 червня. Щоб не порушити закон, варто регулярно перевіряти офіційний сайт Держрибагентства України, де розміщується оновлена карта з точними термінами заборон для кожного регіону.
Яку рибу ловлять в травні
Хоч у травні й діють сезонні обмеження, цей місяць залишається надзвичайно вдалим для риболовлі — саме зараз багато видів риб проявляють високу активність після нересту:
Короп активно годується після відкладання ікри — найкраще ловиться у вечірні години, коли вода добре прогріта.
Лящ віддає перевагу глибоким ділянкам із течією, охоче бере на опариша.
Карась жвавий у теплих, мілководних водоймах — особливо добре реагує в сонячні дні.
Щука поступово відновлює апетит на початку травня, але на її вилов діють окремі заборони.
Судак добре ловиться на живця або штучні приманки, особливо в місцях із течією.
Втім, перш ніж вирушати на хижака, варто дочекатися офіційного завершення нерестової заборони — зазвичай це відбувається у другій половині травня.
ТОП-локації для травневої рибалки
Серед найкращих місць для лову в цей період варто виокремити:
Канівське водосховище — популярне серед любителів коропа, щуки та ляща.
Дністер і його притоки — тиха течія та розмаїття мирної риби роблять ці місця ідеальними.
Шацькі озера на Волині — чисті води й стабільний кльов приваблюють як досвідчених, так і новачків.
У цей період риба часто тримається ближче до берега, що робить ловлю доступнішою, навіть без човна чи складного спорядження.
Найкращі приманки для весняного лову
Навесні риба добре реагує на перевірену класику:
Черв’як — універсальний вибір для лову коропа, ляща та карася.
Опариш — ефективний для підлящика, плітки та іншої дрібної риби.
Манка або тісто — солодка приманка, що приваблює мирні види.
Живець — дієвий на хижу рибу, зокрема щуку й судака, але використовувати його можна лише після завершення нерестової заборони.