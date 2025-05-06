Календар рибалки на травень 2025 року: що ловити в останній місяць весни

Календар рибалки на травень 2025 року / © Pixabay

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В Україні риболовля здійснюється відповідно до законодавчих актів і сезонних обмежень, спрямованих на збереження водних біоресурсів. Основними нормативними документами, що регламентують цю сферу, є:

постанова Кабінету Міністрів України №1209 від 30 жовтня 2013 року;

Правила любительського та спортивного рибальства, затверджені наказом Державного агентства рибного господарства №580 від 24 липня 2012 року та наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України №700 від 19 вересня 2022 року;

а також щорічні сезонні обмеження, які вводяться на час весняно-літнього нересту риби.

2025 року основний період нерестової заборони триватиме приблизно до середини або кінця травня, однак точні дати залежать від регіону та конкретної водойми.

Згідно з чинними правилами, під час дії заборони:

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дозволено виловлювати не більше трьох кілограмів риби на добу;

можна користуватися лише однією поплавцевою або донною вудкою з одним гачком;

риболовля дозволяється винятково з берега, і лише в межах населених пунктів.

На великих річках і водосховищах обмеження можуть тривати до 25 травня, а подекуди й до 10 червня. Щоб не порушити закон, варто регулярно перевіряти офіційний сайт Держрибагентства України, де розміщується оновлена карта з точними термінами заборон для кожного регіону.

Яку рибу ловлять в травні

Яку рибу ловлять в травні / © unsplash.com

Хоч у травні й діють сезонні обмеження, цей місяць залишається надзвичайно вдалим для риболовлі — саме зараз багато видів риб проявляють високу активність після нересту:

Короп активно годується після відкладання ікри — найкраще ловиться у вечірні години, коли вода добре прогріта.

Лящ віддає перевагу глибоким ділянкам із течією, охоче бере на опариша.

Карась жвавий у теплих, мілководних водоймах — особливо добре реагує в сонячні дні.

Щука поступово відновлює апетит на початку травня, але на її вилов діють окремі заборони.

Судак добре ловиться на живця або штучні приманки, особливо в місцях із течією.

Втім, перш ніж вирушати на хижака, варто дочекатися офіційного завершення нерестової заборони — зазвичай це відбувається у другій половині травня.

ТОП-локації для травневої рибалки

Серед найкращих місць для лову в цей період варто виокремити:

Канівське водосховище — популярне серед любителів коропа, щуки та ляща.

Дністер і його притоки — тиха течія та розмаїття мирної риби роблять ці місця ідеальними.

Шацькі озера на Волині — чисті води й стабільний кльов приваблюють як досвідчених, так і новачків.

У цей період риба часто тримається ближче до берега, що робить ловлю доступнішою, навіть без човна чи складного спорядження.

Найкращі приманки для весняного лову

Навесні риба добре реагує на перевірену класику:

Черв’як — універсальний вибір для лову коропа, ляща та карася.

Опариш — ефективний для підлящика, плітки та іншої дрібної риби.

Манка або тісто — солодка приманка, що приваблює мирні види.

Живець — дієвий на хижу рибу, зокрема щуку й судака, але використовувати його можна лише після завершення нерестової заборони.