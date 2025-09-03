ТСН у соціальних мережах

Календар рибалки на вересень 2025 року: коли найкраще клюватиме, а в які дати на улов можна не чекати

Вважається, що Місяць безпосередньо впливає на наше життя, зокрема на успіхи у риболовлі. За спостереженнями фахівців, активність риби часто змінюється відповідно до фаз місячного циклу, що робить календар Місяця корисним інструментом для планування вдалого вилову.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Календар рибалки на вересень 2025 року

Календар рибалки на вересень 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Вересень знаменується перехідним періодом: повітря стає прохолоднішим, вода в річках і озерах охолоджується, а активність риби поступово знижується. Плануючи риболовлю, варто враховувати місячний цикл, адже він впливає на поведінку риби.

Фази Місяця у вересні 2025 року розподіляються так:

  • Зростальний Місяць: 1–6 та 22–30 вересня

  • Повня: 7 вересня

  • Спадний Місяць: 8–20 вересня

  • Молодик (Новий Місяць): 21 вересня

Коли у вересні рибалка буде найвдалішою

Хоча фази Місяця дають загальне уявлення про активність риби, для успішної риболовлі важливо враховувати й інші фактори. За даними Vlisi, вересневе клювання розподіляється наступним чином:

  • Найплодючіші дні: 10, 11, 24–29 вересня — гарантовано високий улов.

  • Добрі, але менш активні дні: 1, 2, 12–14, 23, 30 вересня — улов буде задовільним.

  • Слабкий кльов: 3, 4, 9, 15–18 вересня — очікуйте менші улови.

  • Невдалі дні: 5–8, 19–22 вересня — риболовля, ймовірно, буде безрезультатною.

Як зловити більше риби у вересні

Цього місяця варто робити далекі закидання, що значно підвищує шанси на великий улов.

Практичні поради для вересневої риболовлі:

  • Жерех (білизна звичайна) найкраще ловиться на живця.

  • Лящ, сом та в’язь завершують сезон клювання, тож варто ловити їх у теплі дні на початку місяця.

  • Щука та окунь активно клюють: щука реагує на блешню чи живця, окунь — і на черв’яка.

  • Обирайте ями та поглиблення у водоймах — там риба схована.

  • Використовуйте більшу або помітнішу приманку для кращого залучення риби.

  • Для хижаків, зокрема щуки, сприятлива вітряна погода збільшує шанси на улов.

