Календар рибалки на вересень 2025 року: коли найкраще клюватиме, а в які дати на улов можна не чекати
Вважається, що Місяць безпосередньо впливає на наше життя, зокрема на успіхи у риболовлі. За спостереженнями фахівців, активність риби часто змінюється відповідно до фаз місячного циклу, що робить календар Місяця корисним інструментом для планування вдалого вилову.
Вересень знаменується перехідним періодом: повітря стає прохолоднішим, вода в річках і озерах охолоджується, а активність риби поступово знижується. Плануючи риболовлю, варто враховувати місячний цикл, адже він впливає на поведінку риби.
Фази Місяця у вересні 2025 року розподіляються так:
Зростальний Місяць: 1–6 та 22–30 вересня
Повня: 7 вересня
Спадний Місяць: 8–20 вересня
Молодик (Новий Місяць): 21 вересня
Коли у вересні рибалка буде найвдалішою
Хоча фази Місяця дають загальне уявлення про активність риби, для успішної риболовлі важливо враховувати й інші фактори. За даними Vlisi, вересневе клювання розподіляється наступним чином:
Найплодючіші дні: 10, 11, 24–29 вересня — гарантовано високий улов.
Добрі, але менш активні дні: 1, 2, 12–14, 23, 30 вересня — улов буде задовільним.
Слабкий кльов: 3, 4, 9, 15–18 вересня — очікуйте менші улови.
Невдалі дні: 5–8, 19–22 вересня — риболовля, ймовірно, буде безрезультатною.
Як зловити більше риби у вересні
Цього місяця варто робити далекі закидання, що значно підвищує шанси на великий улов.
Практичні поради для вересневої риболовлі:
Жерех (білизна звичайна) найкраще ловиться на живця.
Лящ, сом та в’язь завершують сезон клювання, тож варто ловити їх у теплі дні на початку місяця.
Щука та окунь активно клюють: щука реагує на блешню чи живця, окунь — і на черв’яка.
Обирайте ями та поглиблення у водоймах — там риба схована.
Використовуйте більшу або помітнішу приманку для кращого залучення риби.
Для хижаків, зокрема щуки, сприятлива вітряна погода збільшує шанси на улов.