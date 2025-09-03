Календар рибалки на вересень 2025 року: коли найкраще клюватиме, а в які дати на улов можна не чекати

Календар рибалки на вересень 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Вересень знаменується перехідним періодом: повітря стає прохолоднішим, вода в річках і озерах охолоджується, а активність риби поступово знижується. Плануючи риболовлю, варто враховувати місячний цикл, адже він впливає на поведінку риби.

Фази Місяця у вересні 2025 року розподіляються так:

Зростальний Місяць: 1–6 та 22–30 вересня

Повня: 7 вересня

Спадний Місяць: 8–20 вересня

Молодик (Новий Місяць): 21 вересня

Коли у вересні рибалка буде найвдалішою

Хоча фази Місяця дають загальне уявлення про активність риби, для успішної риболовлі важливо враховувати й інші фактори. За даними Vlisi, вересневе клювання розподіляється наступним чином:

Найплодючіші дні: 10, 11, 24–29 вересня — гарантовано високий улов.

Добрі, але менш активні дні: 1, 2, 12–14, 23, 30 вересня — улов буде задовільним.

Слабкий кльов: 3, 4, 9, 15–18 вересня — очікуйте менші улови.

Невдалі дні: 5–8, 19–22 вересня — риболовля, ймовірно, буде безрезультатною.

Як зловити більше риби у вересні

Цього місяця варто робити далекі закидання, що значно підвищує шанси на великий улов.

Практичні поради для вересневої риболовлі: