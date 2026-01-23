ТСН у соціальних мережах

Календар свят лютий 2026 року: чи буде додатковий вихідний на День Закоханих, скільки українці працюватимуть

Лютий — останній місяць зими, сповнений свят і нагод для відпочинку. Українці матимуть чимало приводів для святкувань та приємних моментів у колі близьких.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Календар свят лютий 2026

Календар свят лютий 2026 / © pexels.com

Які свята святкуватимуть українці у лютому 2026 року та чи варто очікувати додаткових вихідних.

Чи будуть додаткові вихідні у лютому 2026

Через воєнний стан в Україні додаткових вихідних у лютому не передбачено. Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відпочивати українці будуть лише у суботу та неділю.

Вихідні дні: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 та 28 лютого.

Робочі дні: 2–6, 9–12, 14, 16–20, 23–27 лютого.

Таким чином, у лютому українці матимуть 8 вихідних і 20 робочих днів.

Календар свят у лютому 2026 року

Свята та важливі дні в лютому 2026 року / © ТСН

2 лютого — Стрітення Господнє;

4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку;

6 лютого — Міжнародний день бармена;

9 лютого — Міжнародний день стоматолога;

10 лютого — День безпечного Інтернету;

11 лютого — Всесвітній день хворого; Міжнародний день жінок і дівчат у науці;

13 лютого — Всесвітній день радіо;

14 лютого — День Святого Валентина; День комп’ютерника;

15 лютого — Міжнародний день дітей, хворих на рак; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

16 лютого — День єднання України; початок Масниці;

19 лютого — День Державного герба України;

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості;

21 лютого — Міжнародний день рідної мови;

22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів;

23 лютого — початок Великого посту;

25 лютого — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ;

26 лютого — День спротиву окупації Криму та Севастополя;

28 лютого — День штурманської служби авіації ЗСУ.

Лютий 2026 обіцяє бути насиченим святами та важливими датами, які об’єднують українців у спільних традиціях і пам’яті. Знання календаря свят допоможе заздалегідь спланувати як робочі, так і святкові дні, а також не пропустити особливі дати, як-от День Святого Валентина чи День єднання України.

