Календар свят лютий 2026 року: чи буде додатковий вихідний на День Закоханих, скільки українці працюватимуть
Лютий — останній місяць зими, сповнений свят і нагод для відпочинку. Українці матимуть чимало приводів для святкувань та приємних моментів у колі близьких.
Які свята святкуватимуть українці у лютому 2026 року та чи варто очікувати додаткових вихідних.
Чи будуть додаткові вихідні у лютому 2026
Через воєнний стан в Україні додаткових вихідних у лютому не передбачено. Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відпочивати українці будуть лише у суботу та неділю.
Вихідні дні: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 та 28 лютого.
Робочі дні: 2–6, 9–12, 14, 16–20, 23–27 лютого.
Таким чином, у лютому українці матимуть 8 вихідних і 20 робочих днів.
Календар свят у лютому 2026 року
2 лютого — Стрітення Господнє;
4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку;
6 лютого — Міжнародний день бармена;
9 лютого — Міжнародний день стоматолога;
10 лютого — День безпечного Інтернету;
11 лютого — Всесвітній день хворого; Міжнародний день жінок і дівчат у науці;
13 лютого — Всесвітній день радіо;
14 лютого — День Святого Валентина; День комп’ютерника;
15 лютого — Міжнародний день дітей, хворих на рак; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
16 лютого — День єднання України; початок Масниці;
19 лютого — День Державного герба України;
20 лютого — День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості;
21 лютого — Міжнародний день рідної мови;
22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
23 лютого — початок Великого посту;
25 лютого — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ;
26 лютого — День спротиву окупації Криму та Севастополя;
28 лютого — День штурманської служби авіації ЗСУ.
Лютий 2026 обіцяє бути насиченим святами та важливими датами, які об’єднують українців у спільних традиціях і пам’яті. Знання календаря свят допоможе заздалегідь спланувати як робочі, так і святкові дні, а також не пропустити особливі дати, як-от День Святого Валентина чи День єднання України.