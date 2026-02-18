- Дата публікації
Календар свят на березень 2026 року: ці дати не можна пропустити
Березень — місяць, який об’єднує шану всіх, хто відстоює нашу країну: тих, хто мужньо стоїть на передовій, тих, хто працює в тилу ворога, і тих, хто щодня робить свій внесок всередині країни, наближаючи нас до перемоги.
Які свята святкуватимуть українці у березні 2026 року та чи варто очікувати додаткових вихідних.
Чи будуть додаткові вихідні у березні 2026
Через воєнний стан в Україні додаткових вихідних у березні не передбачено, хоча зазвичай 8 Березня є державним вихідним. Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відпочивати українці будуть лише у суботу та неділю.
Вихідні дні: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 березня.
Робочі дні: 2–6, 9–13, 16–20, 23–27, 30–31 березня.
Таким чином, у березні українці матимуть 9 вихідних і 22 робочих дня.
Календар свят у березні 2026 року
1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;
3 березня — Всесвітній день письменника;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
9 березня — Міжнародний день ді-джея;
14 березня — День українського добровольця; День землевпорядника; День захисту прав споживачів;
15 березня — День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення;
21 березня — Всесвітній день поезії; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації; Міжнародний день лялькаря;
22 березня — Всесвітній день водних ресурсів; День таксиста;
23 березня — Всесвітній метеорологічний день;
24 березня — Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом (Всесвітній день боротьби пpоти туберкульозу); ;
25 березня — Міжнародний день пам’ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі; День Служби безпеки України;
26 березня — День Національної гвардії;
27 березня — Міжнародний день театру.
Початок весни обіцяє бути насиченим святами та важливими датами, які об’єднують українців у спільних традиціях і пам’яті. Знання календаря свят допоможе заздалегідь спланувати як робочі, так і святкові дні, а також не пропустити особливі дати, як-от День українського добровольця або День Національної гвардії.