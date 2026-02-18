Календар свят на березень 2026 року: ці дати не можна пропустити

Календар свят на березень 2026 / © pexels.com

Які свята святкуватимуть українці у березні 2026 року та чи варто очікувати додаткових вихідних.

Чи будуть додаткові вихідні у березні 2026

Через воєнний стан в Україні додаткових вихідних у березні не передбачено, хоча зазвичай 8 Березня є державним вихідним. Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відпочивати українці будуть лише у суботу та неділю.

Вихідні дні: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 березня.

Робочі дні: 2–6, 9–13, 16–20, 23–27, 30–31 березня.

Таким чином, у березні українці матимуть 9 вихідних і 22 робочих дня.

Календар свят у березні 2026 року

Календар свят на березень 2026 року / © ТСН

1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;

3 березня — Всесвітній день письменника;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

9 березня — Міжнародний день ді-джея;

14 березня — День українського добровольця; День землевпорядника; День захисту прав споживачів;

15 березня — День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення;

21 березня — Всесвітній день поезії; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації; Міжнародний день лялькаря;

22 березня — Всесвітній день водних ресурсів; День таксиста;

23 березня — Всесвітній метеорологічний день;

24 березня — Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом (Всесвітній день боротьби пpоти туберкульозу); ;

25 березня — Міжнародний день пам’ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі; День Служби безпеки України;

26 березня — День Національної гвардії;

27 березня — Міжнародний день театру.

Початок весни обіцяє бути насиченим святами та важливими датами, які об’єднують українців у спільних традиціях і пам’яті. Знання календаря свят допоможе заздалегідь спланувати як робочі, так і святкові дні, а також не пропустити особливі дати, як-от День українського добровольця або День Національної гвардії.