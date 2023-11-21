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Календар свят на грудень 2023 року: державні, церковні та професійні, перелік вихідних

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Календар свят на грудень 2023 року: державні, церковні та професійні, перелік вихідних

Календар свят на грудень 2023 року: коли святкуємо Різдво по-новому / Фото: Pexels

Які державні та професійні свята святкуємо в грудні 2023 року — збережіть цей календар, щоб не забути.

На початку зими ми святкуватимемо чимало професійних свят, зокрема День Збройних сил України. Також на українців чекає святкування Різдва по-новому і новорічна ніч. Додаткових вихідних не передбачається через дію закону  "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (президент України Володимир Зеленський підписав указ про подовження воєнного стану від 16 листопада ще на 90 діб).

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в листопаді 2023 року.

Грудень 2023 року: скільки робочих днів і вихідних

В грудні традиційно 31 день, а саме 2023 року 21 робочий день та 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 ,13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 та 29 грудня. А відпочиватимуть 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 грудня.

Так, на початку зими на українців буде чекати День святого Миколая (6 грудня) та Різдво Христове (25 грудня). Також ми святкуватимемо чимало професійних свят: День Збройних сил України (6 грудня), День Сухопутних військ Збройниx Сил України (12 грудня), День працівників суду (15 грудня), День дипломатичної служби України (22 грудня). А ще в перший місяць зими буде кілька важливих днів: Всесвітній день боротьби проти СНІДу (1 грудня), Міжнародний день боротьби пpоти корупції (9 грудня), Міжнародний день кіно (28 грудня).

Міжнародні й державні свята в грудні 2023 року: що і коли святкуємо

Міжнародні й державні свята в грудні 2023 року / © ТСН.ua
Міжнародні й державні свята в грудні 2023 року / Фото: ТСН.ua
  • 1 грудня — Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;
  • 2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
  • 3 грудня — Міжнародний день інвалідів;
  • 4 грудня — День обіймів;
  • 5 грудня — День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку;
  • 6 грудня — День Збройних Сил України, День святого Миколая;
  • 7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування;
  • 9 грудня — Міжнародний день боротьби пpоти корупції;
  • 10 грудня — День прав людини;
  • 11 грудня — Міжнародний день гір;
  • 12 грудня — День Сухопутних військ Збройниx Сил України;
  • 13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення;
  • 14 грудня — День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);
  • 15 грудня — День працівників суду;
  • 17 грудня — Дeнь працівника державної виконавчої служби;
  • 18 грудня — Міжнародний день мігрантів;
  • 19 грудня — День адвокатури;
  • 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей;
  • 22 грудня — День енергетика, День дипломатичної служби України;
  • 24 грудня — День працівників архівних установ;
  • 25 грудня — Різдво Христове;
  • 28 грудня  Міжнародний день кіно.

Нагадаємо, що саме від 1 вересня 2023 року ПЦУ та греко-католицька церква України перейшли на новий календар. Тому українці будуть святкувати два великих церковних свята в грудні по-новому. Зокрема, День святого Миколая припадає тепер на 6 грудня, а Різдво Христове на 25 грудня. Відповідно, Святвечір буде 24 грудня.

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