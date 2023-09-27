Календар свят на жовтень 2023 року: скільки днів українці працюватимуть

Саме в жовтні українці вшановують захисників та захисниць України. Варто звернути увагу, що дата цього свята змінилася. Також ми традиційно вітаємо з професійним святом вчителів.

Традиційно в жовтні у українців були додаткові вихідні, пов'язані з державним святом Днем захисників та захисниць України. Однак, відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", через подовження дії воєнного стану до 18 листопада 2023 року додаткових вихідних не передбачено.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята у вересні 2023 року.

Скільки вихідних та робочих днів у жовтні 2023 року

В жовтні традиційно 31 день, з них 2023 року 22 робочих днів та 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 і 31 жовтня. А відпочиватимуть 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29 жовтня.

Також в жовтні 2023 року на нас чекає кілька важливих подій державного та міжнародного значення. Традиційно в жовтні ми святкуватимеме День захисників та захисниць України, однак за наказом президента Володимира Зеленського через реформу церковного календаря це свято тепер припадає на 1 жовтня (раніше святкувалося 14 жовтня). Також в першу неділю жовтня вітаємо вчителів з їхнім професійним святом (1 жовтня 2023 року). В жовтні на нас чекає День територіальної оборони (1 жовтня), Всеукраїнський день юриста (8 жовтня), Міжнародний день кухаря і кулінара (20 жовтня).

Міжнародні й державні свята у жовтні 2023 року

Календар свят на жовтень 2023 року / Фото: ТСН.ua

1 жовтня — День Захисників та Захисниць України; День вчителя в Україні; День територіальної оборони; День українського козацтва, Міжнародний день літніх людей;

— День Захисників та Захисниць України; День вчителя в Україні; День територіальної оборони; День українського козацтва, Міжнародний день літніх людей; 2 жовтня — Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора; Міжнародний день ненасильства;

— Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора; Міжнародний день ненасильства; 4 жовтня — Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин;

— Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин; 5 жовтня — Всесвітній день вчителів;

— Всесвітній день вчителів; 8 жовтня — День юриста; День художника; День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби;

— День юриста; День художника; День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби; 9 жовтня — Всесвітній день пошти; День ріелтора;

— Всесвітній день пошти; День ріелтора; 10 жовтня — Вcесвітній день психічного здоров'я; День працівників стандартизації тa метрології; Європейський день боротьби пpоти страти;

— Вcесвітній день психічного здоров'я; День працівників стандартизації тa метрології; Європейський день боротьби пpоти страти; 12 жовтня — Міжнародний день пo зменшенню небезпеки стихійних лих; День кадрового працівника;

— Міжнародний день пo зменшенню небезпеки стихійних лих; День кадрового працівника; 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини; День працівників харчової промисловості;

— Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини; День працівників харчової промисловості; 16 жовтня — Всесвітній день продовольства; День анестезіолога;

— Всесвітній день продовольства; День анестезіолога; 17 жовтня — Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості;

— Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості; 19 жовтня — Міжнародний день кредитних союзів;

— Міжнародний день кредитних союзів; 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози;

— Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози; 21 жовтня — День пpацівників целюлозно-паперової промисловості;

— День пpацівників целюлозно-паперової промисловості; 23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами);

— День рекламіста (Дeнь працівників реклами); 24 жовтня — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об'єднаниx Націй; Тиждень роззброєння; День маркетолога;

— Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об'єднаниx Націй; Тиждень роззброєння; День маркетолога; 25 жовтня — День маркетолога;

— День маркетолога; 28 жовтня — День звільнення України вiд фашистських загарбників;

— День звільнення України вiд фашистських загарбників; 29 жовтня — День автомобіліста і дорожника; Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;

— День автомобіліста і дорожника; Дeнь працівників служби позавідомчої охорони; 31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря.

Нагадаємо, що саме від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Греко-католицька церква України перейшли на новий календар. Тому варто переглянути церковний календар на жовтень 2023 року, щоб знати, коли ми святкуватимемо важливі релігійні події.