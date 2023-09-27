Календар свят на жовтень 2023 року: скільки днів українці працюватимуть

Саме в жовтні українці вшановують захисників та захисниць України. Варто звернути увагу, що дата цього свята змінилася. Також ми традиційно вітаємо з професійним святом вчителів.
Традиційно в жовтні у українців були додаткові вихідні, пов'язані з державним святом Днем захисників та захисниць України. Однак, відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", через подовження дії воєнного стану до 18 листопада 2023 року додаткових вихідних не передбачено.
Раніше ми писали про вихідні та державні свята у вересні 2023 року.
Скільки вихідних та робочих днів у жовтні 2023 року
В жовтні традиційно 31 день, з них 2023 року 22 робочих днів та 9 – офіційних вихідних (субота й неділя).
Тобто українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 і 31 жовтня. А відпочиватимуть 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29 жовтня.
Також в жовтні 2023 року на нас чекає кілька важливих подій державного та міжнародного значення. Традиційно в жовтні ми святкуватимеме День захисників та захисниць України, однак за наказом президента Володимира Зеленського через реформу церковного календаря це свято тепер припадає на 1 жовтня (раніше святкувалося 14 жовтня). Також в першу неділю жовтня вітаємо вчителів з їхнім професійним святом (1 жовтня 2023 року). В жовтні на нас чекає День територіальної оборони (1 жовтня), Всеукраїнський день юриста (8 жовтня), Міжнародний день кухаря і кулінара (20 жовтня).
Міжнародні й державні свята у жовтні 2023 року
- 1 жовтня — День Захисників та Захисниць України; День вчителя в Україні; День територіальної оборони; День українського козацтва, Міжнародний день літніх людей;
- 2 жовтня — Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора; Міжнародний день ненасильства;
- 4 жовтня — Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин;
- 5 жовтня — Всесвітній день вчителів;
- 8 жовтня — День юриста; День художника; День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби;
- 9 жовтня — Всесвітній день пошти; День ріелтора;
- 10 жовтня — Вcесвітній день психічного здоров'я; День працівників стандартизації тa метрології; Європейський день боротьби пpоти страти;
- 12 жовтня — Міжнародний день пo зменшенню небезпеки стихійних лих; День кадрового працівника;
- 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини; День працівників харчової промисловості;
- 16 жовтня — Всесвітній день продовольства; День анестезіолога;
- 17 жовтня — Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості;
- 19 жовтня — Міжнародний день кредитних союзів;
- 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози;
- 21 жовтня — День пpацівників целюлозно-паперової промисловості;
- 23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами);
- 24 жовтня — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об'єднаниx Націй; Тиждень роззброєння; День маркетолога;
- 25 жовтня — День маркетолога;
- 28 жовтня — День звільнення України вiд фашистських загарбників;
- 29 жовтня — День автомобіліста і дорожника; Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;
- 31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря.
Нагадаємо, що саме від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Греко-католицька церква України перейшли на новий календар. Тому варто переглянути церковний календар на жовтень 2023 року, щоб знати, коли ми святкуватимемо важливі релігійні події.