Календар свят по-новому: коли будемо святкувати Покрову, Різдво та святого Миколая

Після повного переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дати більшості свят змінилися. Як зміниться церковний календар на 2024 рік та чи будуть змінені дати державних свят?
Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, що спричинило зміни у святкуванні більшості важливих церковних свят. До речі, новий календар також з'явився і для деяких державних подій. Що і коли ми будемо святкувати 2024 року?
Новий календар свят 2024 року: дати основних свят, які були перенесені
Відповідно до закону №3258 від 28 липня 2023 року відтепер Різдво Христове українці будуть святкувати не 7 січня, а 25 грудня. Також були перенесені дати деяких інших церковних та державних свят:
- День сім'ї в Україні — 15 травня (було 8 липня);
- День Української Державності — 15 липня (було 28 липня);
- День захисників та захисниць України — 1 жовтня (було 14 жовтня);
- День української писемності і мови — 27 жовтня (було 9 листопада).
Дати інших державних свят залишаться без змін.
Календар на 2024 рік зі святами: державні вихідні
Календар на 2024 рік з основними державними святами тепер виглядає так:
- 1 січня 2024 року — Новий рік;
- 8 березня 2024 року — Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир;
- 1 травня 2024 року — День праці;
- 5 травня 2024 року — Великдень;
- 8 травня 2024 року — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років;
- 23 червня 2024 року — Трійця (Зелені свята);
- 28 червня 2024 року — День Конституції України;
- 15 липня 2024 року — День Української Державності;
- 24 серпня 2024 року — День Незалежності України;
- 1 жовтня 2024 року — День захисників і захисниць України;
- 25 грудня 2024 року — Різдво Христове.
Відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" за наявності воєнного стану додаткових вихідних не буде. В іншому разі, якщо святкові дні випадають на вихідні, відбувається перенесення:
- вихідний 5 травня, неділя, Великдень пeреноситься на понеділок 6 травня;
- вихідний 23 червня, неділя, Трійця пeреноситься на понеділок 24 червня;
- вихідний 24 серпня, субота, День незaлежності пeреноситься на понеділок 26 серпня.
З урахуванням цих перенесень 2024 року на українців можуть чекати такі "довгі" вихідні:
- від 08 пo 10 березня (рaзом 3) 8 березня;
- від 04 пo 06 травня (рaзом 3) Великдень;
- від 22 по 24 червня (разом 3) Трійця;
- від 28 по 30 червня (разом 3) День Конституції;
- від 13 пo 15 липня (разoм 3) День Державності;
- від 24 по 26 серпня (pазом 3) День незалежності.
Церковний календар на 2024 рік: збережіть дати, щоб не загубити
- Обрізання Господнє 2024 — 1 січня (замість 14 січня).
- Богоявлення, Водохреща 2024 — 6 січня (замість 19 січня).
- Стрітення Господнє 2024 — 2 лютого (замість 15 лютого).
- Благовіщення Діви Марії 2024 — 25 березня (замість 7 квітня).
- Великий пост 2024 — від 7 березня до 23 квітня (дата не змінюється).
- День святого Юрія — 23 квітня (замість 6 травня).
- Вербна неділя 2024 — 9 квітня (дата не змінюється).
- Великдень 2024 — 16 квітня (дата не змінюється).
- Вознесіння Господнє 2024 — 25 травня (дата не змінюється).
- Трійця 2024 — 4 червня (дата не змінюється).
- Різдво Іоанна Хрестителя 2024 (або Івана Купала) — 24 червня (замість 7 липня).
- Апостолів Петра та Павла 2024 — 29 червня (замість 12 липня).
- Пророка Іллі 2024 — 20 липня (замість 2 серпня).
- Маковея (Медовий Спас) 2024 — 1 серпня (замість 14 серпня).
- Преображення Господнє 2024 — 6 серпня (замість 19 серпня).
- Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — 15 серпня (замість 28 серпня).
- Різдво Пресвятої Богородиці 2024 — 8 вересня (замість 21 вересня).
- Воздвиження Хреста Господнього 2024 — 14 вересня (замість 27 вересня).
- Покров Пресвятої Богородиці 2024 — 1 жовтня (замість 14 жовтня).
- Архістратига Михайла 2024 — 8 листопада (замість 21 листопада).
- Введення в храм Пресвятої Богородиці 2024 — 21 листопада (замість 4 грудня).
- Андрія Первозванного 2024 — 21 листопада (замість 4 грудня).
- День святого Миколая 2024 — 6 грудня (замість 19 грудня).
- Різдво Христове 2024 — 25 грудня (замість 7 січня).
- Собор Пресвятої Богородиці 2024 — 26 грудня (замість 8 січня).
- Щедрий вечір, день святої Маланки 2024 — 31 грудня (замість 13 січня).
Як бачимо, Великдень та інші подвижні свята, які з ним пов'язані (Вербна Неділя, Трійця) та Великий піст будуть вираховуватися зі збереженням чинної Пасхалії.