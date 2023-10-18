Календар свят у листопаді 2023 року: чи будуть додаткові вихідні, скільки днів будемо працювати

Які державні та професійні свята святкуємо в листопаді 2023 року — збережіть цей календар, щоб не забути.

В останній місяць осені ми будемо святкувати чимало професійних свят, зокрема Міжнародний день студента. Додаткових вихідних не передбачається. Тим паче, що діє закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (через подовження дії воєнного стану до 18 листопада 2023 року).

Раніше ми писали про вихідні та державні свята у жовтні 2023 року.

Листопад 2023 року: скільки робочих днів і вихідних

В листопаді традиційно 30 днів, з них 2023 року 22 робочих днів та 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 листопада. А відпочиватимуть 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 листопада.

Так, в останній місяць осені на українців буде чекати Міжнародний день студента (17 листопада). Також ми будемо святкувати чимало професійних свят: День ракетних військ і артилерії України (3 листопада), День залізничника України (4 листопада), День працівників радіо, телебачення та зв’язку України (16 листопада), День працівників сільського господарства України (19 листопада). А ще в листопаді є кілька важливих днів: Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму (9 листопада), Міжнародний день чоловіків (19 листопада), День гідності і свободи (21 листопада).

Міжнародні й державні свята у листопаді 2023 року: що і коли святкуємо

Календар свят на листопад 2023 року / Фото: ТСН.ua

1 листопада — День нульового меридіана, День всіх святих;

— День нульового меридіана, День всіх святих; 3 листопада — День ракетних військ і артилерії України, День інженерних військ;

— День ракетних військ і артилерії України, День інженерних військ; 4 листопада — День залізничника України;

— День залізничника України; 6 листопада — День визволення Києва від фашистських окупантів за часів Другої світової;

— День визволення Києва від фашистських окупантів за часів Другої світової; 9 листопада — Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму;

— Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму; 10 листопада — Міжнародний день бухгалтерії, Міжнародний день вишивальниць;

— Міжнародний день бухгалтерії, Міжнародний день вишивальниць; 11 листопада — День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження;

— День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження; 12 листопада — День виноградарів, виноробів та садівників України;

— День виноградарів, виноробів та садівників України; 13 листопада — Всесвітній день доброти;

— Всесвітній день доброти; 16 листопада — День працівників радіо, телебачення та зв’язку України, Всесвітній день рукоділля;

— День працівників радіо, телебачення та зв’язку України, Всесвітній день рукоділля; 17 листопада — День студента в Україні та Міжнародний день студента, День громадських організацій;

— День студента в Україні та Міжнародний день студента, День громадських організацій; 18 листопада — День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день протидії булінгу;

— День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день протидії булінгу; 19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби України, День працівника скляної промисловості, Міжнародний день жіночого підприємництва, Всесвітній день зерна, День працівників сільського господарства України, Міжнародний день чоловіків;

— День працівників гідрометеорологічної служби України, День працівника скляної промисловості, Міжнародний день жіночого підприємництва, Всесвітній день зерна, День працівників сільського господарства України, Міжнародний день чоловіків; 20 листопада — Всесвітній день дитини, День педіатра;

— Всесвітній день дитини, День педіатра; 21 листопада — День десантно-штурмових військ, День гідності і свободи;

— День десантно-штурмових військ, День гідності і свободи; 25 листопада — День пам’яті жертв Голодоморів;

— День пам’яті жертв Голодоморів; 27 листопада — День заснування Національної Академії Наук (НАНУ);

— День заснування Національної Академії Наук (НАНУ); 30 листопада — День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, День захисту інформації, Всесвітній день домашніх тварин.

Нагадаємо, що саме від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Греко-католицька церква України перейшли на новий календар. Тому варто переглянути церковний календар на листопад 2023 року, щоб знати, коли ми святкуватимемо важливі релігійні події.