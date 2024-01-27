Календар свят у лютому 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Які державні та професійні свята святкуємо в лютому 2024 року? Чи будуть додаткові вихідні та скільки робочих днів в останній місяць зими?

Останній місяць зими традиційно принесе найважливіше для всіх закоханих свято: День святого Валентина. Воно щороку припадає на 14 лютого. 2024 року це буде середа. Через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (президент України Володимир Зеленський підписав указ про подовження воєнного стану від 16 листопада ще на 90 діб), додаткових вихідних на початку лютого не буде. Хоча День святого Валентина і так ніколи не був офіційним вихідним.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята у січні 2024 року.

Лютий 2024 року: скільки робочих і вихідних днів

У лютому 2024 року буде 29 днів, тому що це — високосний рік, а саме з них – 21 робочий день та 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 лютого. А відпочиватимуть 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 24 і 25 лютого.

Варто звернути увагу, що в останній місяць зими на українців чекає велике церковне свято, яке змінило свою дату після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар: 2 лютого – Стрітення Господнє. Також 14 лютого ми будемо святкувати День святого Валентина, а 21 лютого — Міжнародний день рідної мови.

Міжнародні й державні свята в лютому 2024 року: що і коли святкуємо за днями

Міжнародні й державні свята в лютому 2024 року / Фото: ТСН.ua

1 лютого – початок Всесвітнього тижня гармонійних міжконфесійних відносин;

– початок Всесвітнього тижня гармонійних міжконфесійних відносин; 2 лютого – Стрітення Господнє;

– Стрітення Господнє; 3 лютого – Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, День жінки-лікаря;

– Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, День жінки-лікаря; 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями;

– Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями; 6 лютого – Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій які калічать жіночі статеві органи, Міжнародний день бармена;

– Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій які калічать жіночі статеві органи, Міжнародний день бармена; 7 лютого – День масажиста в Україні;

– День масажиста в Україні; 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;

– Міжнародний день стоматолога; 10 лютого – Китайський новий рік;

– Китайський новий рік; 11 лютого – День працівників органів РАГСу (РАЦСу);

– День працівників органів РАГСу (РАЦСу); 12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму);

– День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму); 13 лютого – Міжнародний день боротьби з епілепсією;

– Міжнародний день боротьби з епілепсією; 14 лютого – День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України, День святого Валентина;

– День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України, День святого Валентина; 15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак (Всесвітній день онкохворої дитини);

– Міжнародний день дітей, хворих на рак (Всесвітній день онкохворої дитини); 16 лютого – День єднання, День військового журналіста України;

– День єднання, День військового журналіста України; 19 лютого – День Державного Герба України;

– День Державного Герба України; 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, День початку російської агресії проти України;

– День Героїв Небесної Сотні, День початку російської агресії проти України; 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;

– Міжнародний день рідної мови; 24 лютого – Початок повномасштабного вторгнення росії в Україну;

– Початок повномасштабного вторгнення росії в Україну; 25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;

– День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ; 26 лютого – День кримського спротиву російській окупації;

– День кримського спротиву російській окупації; 28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.

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