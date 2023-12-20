Календар свят у січні 2024 року: державні та професійні, чи будуть додаткові вихідні

Які державні та професійні свята святкуємо в січні 2024 року? Чи будуть додаткові вихідні і скільки робочих днів в перший місяць року?

Перший місяць року принесе чимало свят: як державних, так і професійних. Зокрема, ми будемо святкувати 1 січня — Перший день Нового 2024 року. Цей день традиційно був додатковим вихідним, але через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (президент України Володимир Зеленський підписав указ про подовження воєнного стану від 16 листопада ще на 90 діб), офіційного вихідного не буде. Однак деякі роботодавці можуть за бажання створювати для своїх працівників вихідний.

Раніше ми писали про вихідні та державні свята в грудні 2023 року.

Січень 2024 року: скільки робочих днів і вихідних

В січні традиційно 31 день, а саме 2024 року 22 робочих дні та 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 і 31 січня. А відпочиватимуть 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 січня.

Варто звернути увагу, що на початку року на українців будуть чекати такі важливі дні: 1 січня — Новий рік, 20 січня — День Автономної Республіки Крим, 22 січня — День Соборності тa Свободи України, 26 січня — Всесвітній день митниці, 26 січня — День працівника контрольно-ревізійної служби України, 27 січня — Міжнародний день пам'яті жертв Голокоста, 29 січня — День пам'яті героїв Крут.

Міжнародні й державні свята в січні 2024 року: що і коли святкуємо за днями

Які свята в січні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні / Фото: ТСН.ua

1 січня — Новий рік і Всесвітній день миру;

— Новий рік і Всесвітній день миру; 2 січня — День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта;

— День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта; 3 січня — День народження соломинки для коктейлів;

— День народження соломинки для коктейлів; 4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля;

— Всесвітній день азбуки Брайля; 5 січня — Міжнародний розвантажувальний день;

— Міжнародний розвантажувальний день; 11 січня — Всесвітній день "Дякую";

— Всесвітній день "Дякую"; 12 січня — Всесвітній день дочки, День українського політв'язня;

— Всесвітній день дочки, День українського політв'язня; 16 січня — Всесвітній день Бітлз і День льодовика;

— Всесвітній день Бітлз і День льодовика; 17 січня — Всесвітній день снігу;

— Всесвітній день снігу; 20 січня — День Автономної Республіки Крим та День пам'яті захисників Донецького аеропорту;

— День Автономної Республіки Крим та День пам'яті захисників Донецького аеропорту; 21 січня — Міжнародний день обіймів;

— Міжнародний день обіймів; 22 січня — День Соборності та Свободи України;

— День Соборності та Свободи України; 23 січня — День ручного письма;

— День ручного письма; 24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України;

— Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України; 26 січня — Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України;

— Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України; 27 січня — Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту;

— Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту; 28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних;

— Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних; 29 січня — День пам'яті Героїв Крут та День працівника пожежної охорони;

— День пам'яті Героїв Крут та День працівника пожежної охорони; 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України;

— День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України; 31 січня — Всесвітній день ювеліра.

Багатьох українців цікавить запитання, чи будемо ми мати додатковий вихідний 8 січня. Нагадаємо, що до 1 вересня 2023 року в Україні Різдво Христове святкували 7 січня, а тому, коли воно припадало на неділю, то завжди вихідний переносився на понеділок. Однак після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, навіть в тих організаціях, де роботодавці роблять для своїх працівників додаткові вихідні, 8 січня таким не буде.

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