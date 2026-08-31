"Калітка" має зовсім інше значення: як правильно назвати прохід в огорожі

Паркан

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Багато українців за звичкою називають невеликий прохід в огорожі словом «калітка» або «калитка». Проте це є лексичною помилкою, адже в українській літературній мові цей термін має зовсім інше, не пов’язане з парканами, значення.

Про це повідомляє «24 Канал».

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Слово «калитка» дійсно існує в українській мові, але словники визначають його як гаманець або торбину для грошей, а також як кисет для тютюну, що затягується мотузком. Відповідно, називати так прохід на подвір’я неправильно.

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Єдиною нормативною назвою для невеликих дверцят у воротах чи огорожі, які призначені для проходу людей, є слово «хвіртка». На правильному вживанні цього терміна неодноразово наголошував мовознавець Олександр Авраменко.

Це слово давно закріплене в класичній українській літературі. Зокрема, воно зустрічається в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: «Чіпка ввійшов у двір. Галя зачинила хвіртку, защепнула й повела в свою хатину».

Мовознавці радять вживати саме словосполучення «відчинити хвіртку» або «зайти через хвіртку». Водночас, залежно від типу конструкції, допускається також використання слів «ворітця» або «дверцята», однак найпоширенішим і найточнішим варіантом є саме «хвіртка».

Нагадаємо, звична для всіх зелена цибуля має в українській мові не одну назву. Одні слова є загальновживаними, інші — діалектними, а деякі позначають не всю рослину, а лише її зелену частину.

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