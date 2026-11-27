Калита / © pinterest.com

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Напередодні свята Андрія Первозванного, яке цього року припало на понеділок, 30 грудня, молодь збиралася на вечорниці, де співали, жартували, влаштовували забави та ворожили на майбутнє. Одним із головних атрибутів вечора була калита — великий круглий обрядовий корж із отвором посередині.

Що таке калита та як її приготувати, читайте на сайті ТСН.ua.

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У народній традиції — калита була не просто святковою випічкою, а частиною давнього обряду. Її підвішували до стелі на стрічці або тримали на коцюбі, а хлопці намагалися відкусити шматочок, не торкаючись коржа руками. Кому вдавалося вкусити калиту, за повір’ям, міг загадати бажання. Саме ця весела гра стала однією з найвідоміших традицій Андріївських вечорниць.

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У різних регіонах України калиту готували по-своєму: десь робили її з маком і медом, десь додавали горіхи, родзинки або сушені ягоди. Корж спеціально випікали щільним і твердим, щоб його було непросто відкусити.

Традиційна калита з маком і медом

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 450–500 г

тепла вода — 250–300 мл

мак — 100 г

цукор — 50 г

соняшникова олія — 3 ст. л

мед — 2 ст. л

сода — ½ ч. л

сіль — ½ ч. л

волоські горіхи — 2–3 ст. л

родзинки або сушена журавлина — 2 ст. л

Приготування

Мак залийте його окропом і залиште приблизно на 30 хв. Потім злийте воду, а мак розітріть з цукром або подрібніть блендером. Додайте подрібнені волоські горіхи і родзинки. У мисці змішайте борошно, сіль і соду. Додайте олію, теплу воду і половину макової суміші. Замісіть щільне, але еластичне тісто. Якщо воно надто липне до рук, підсипте ще трохи борошна. Накрийте рушником і залиште на 20–30 хв, аби підійшло. Після цього сформуйте з тіста великий круглий корж. У центрі зробіть отвір. Краї можна прикрасити невеликими защипами, візерунками чи косичками з тіста. Перекладіть корж на деко, застелене пергаментом. Зверху прикрасьте рештою маку, горіхами або сухофруктами. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30–40 хв — залежно від товщини коржа. Калита має добре пропектися й стати щільною. Коли корж буде готовий, трохи охолодіть його та змастіть медом. Дайте меду увібратися й підсохнути.

Як калиту подавали на вечорницях

На традиційних Андріївських вечорницях корж підвішували до сволока — балки під стелею — або тримали на коцюбі. Один із хлопців виконував роль пана Калитинського, який охороняв випічку, а інші учасники намагалися її вкусити: вони підстрибували, іноді сідали верхи на коцюбу, вдаючи, що їдуть на коні. Якщо комусь не вдавалося відкусити калиту, його могли жартома вимазати сажею.

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Забави супроводжувалися піснями, сміхом і веселими примовками. Дівчата й хлопці проводили вечір разом, а калита ставала головним частуванням і символом Андріївських вечорниць.

Нагадаємо, у День святого Андрія Первозванного, який за новим церковним календарем припадає на 30 листопада, люди не лише придивлялися до погоди, а й ворожили на долю та кохання, кладучи під подушку папірець із надією дізнатися ім’я майбутнього нареченого.

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