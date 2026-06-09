Камера-капкан у хащі тропічного лісу вперше зафіксувала рідкісну дику кішку з дитинчатами (фото)

Тропічний ліс

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У глибинах тропічного лісу приховані камери зафіксували одну з найрідкісніших диких кішок Землі. Це сталося вперше в історії.

Кадри фотопастки оприлюднили на dailygalaxy.

У національному парку Танджунг Путінг у Центральному Калімантані (Індонезія) фотопастка зафіксувала самку борнейського димчастого леопарда (Neofelis diardi borneensis) разом із двома дитинчатами. Це перший випадок, коли вченим вдалося задокументувати в дикій природі сім’ю цього рідкісного виду на території парку.

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У національному парку Танджунг Путінг фотопастка зафіксувала самку борнейського димчастого леопарда

На відео, отриманому спільно Фондом орангутанів та адміністрацією нацпарку, видно, як двоє малих леопардів ідуть за матір’ю крізь густі зарості. Одне з дитинчат навіть зупинилося й подивилося прямо в об’єктив камери.

Камери зафіксували одну з найрідкісніших диких кішок Землі

Раніше камери фіксували лише поодиноких особин. Виявлення самки з потомством стало важливим доказом того, що місцеві ліси залишаються придатними для розмноження виду та виживання нового покоління.

«Димчастий леопард — деревний вид і чудовий мисливець, який відіграє важливу роль у підтримці екосистеми. Це один із найрідкісніших видів для спостереження, тому поява самки з дитинчатами свідчить, що популяція здорова та активно розмножується», — зазначив менеджер досліджень Orangutan Foundation Анксіус Йога Пердана.

Вид, який наука визнала окремим лише нещодавно

Борнейський димчастий леопард офіційно був виділений в окремий вид лише у 2007 році після генетичних досліджень. Вчені встановили, що леопарди Борнео та Суматри настільки ж відрізняються від материкових азійських родичів, як тигри від ягуарів.

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Підвид borneensis має темніше хутро, дрібніші «хмароподібні» плями та характерну подвійну смугу вздовж спини.

Ці кішки мають і незвичайні фізичні особливості: їхні ікла можуть сягати понад 5 сантиметрів — це найдовші зуби серед усіх котячих відносно розміру тіла. Довгий хвіст допомагає їм балансувати під час пересування кронами дерев.

На землі димчасті леопарди полюють на мавп, оленів, диких свиней, а також птахів і рептилій.

Чому ця знахідка важлива для вчених

Борнейський димчастий леопард занесений до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). За різними оцінками, на Борнео залишилося від 5 до 11 тисяч особин, а на Суматрі — від 3 до 7 тисяч.

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Основною загрозою для виду залишається вирубка тропічних лісів. Крім того, леопарди мають низький рівень виживання потомства, тому кожна зафіксована сім’я в дикій природі має особливе значення для природоохоронців.

У Orangutan Foundation наголосили, що відео підтверджує: екосистема національного парку Танджунг Путінг все ще здатна забезпечити тваринам умови для успішного розмноження та вирощування потомства.

Фотопастки допомагають вивчати рідкісних тварин

Фонд орангутанів працює в індонезійському Борнео понад 30 років і використовує мережу фотопасток для моніторингу біорізноманіття парку.

Раніше димчастих леопардів тут бачили лише поодинці. Запис від 9 квітня 2024 року став першим підтвердженням існування сімейної групи цього виду в регіоні.

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