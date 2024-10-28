Камінці для віскі: в чому сенс і як правильно їх використовувати

Щоб відчути всі тонкі аромати і тонкощі віскі, напій найкраще смакувати охолодженим для 16-18 градусів. Найочевиднішим способом охолодити алкоголь — використати лід. Однак, його мінус в тому, що він розбавляє віскі.

Коли у продажу з'явилися камінці для віскі, більшість сприйняли їх як черговий рекламний трюк. Вони були створені американцем Ендрю Хеллман. Якось він прибирався в літньому будиночку і знайшов в ньому шкіряний мішечок зі старим камінням, яке належало його дідові (той був за походженням шведом). Такі набори були дуже популярними на початку XX століття і використовувалися для охолодження гарячих страв.

У той період життя Ендрю часто бував в Единбурзі. Там він познайомився з історією віскі і дізнався, що шотландці цей алкогольний напій ніколи не розбавляли льодом. Він почав думати, як можна було б охолодити напій, згадав дідусеве каміння і створив камінці для віскі.

Обираючи матеріал для продукту, компанія, яку створив Ендрю Хеллман, протестувала багато мінералів. Врешті-решт, зупинилася на стеатиті, який в США широко використовувався для виготовлення кухонного посуду і стільниць, тому що екологічно чистий, безпечний, стійкий до хімічного впливу. До того ж, стеатит досить теплоємний, він може швидко увібрати температуру і повільно її віддає.

В чому сенс камінців для віскі

Головне призначення камінців для віскі полягає в охолоджені цього алкогольного напою до оптимальної температури і її підтримування протягом тривалого часу.

Традиційно для цього використовують лід, але він швидко тане і розбавляє віскі. А ще лід надмірно охолоджує напій, через що ефірні олії всередині "застигають" і напій втрачає свій ексклюзивний аромат. А ось камінці для віскі цих недоліків позбавлені. Вони довгий час залишаються холодними і не змінюють смак напою.

Як користуватися камінцями для охолодження віскі

Користуватися ними досить просто. Перед першим використанням обов'язково вимийте теплою проточною водою, дайте висохнути, складіть у спеціальний мішечок з тканини і покладіть в морозильну камеру на 2 години мінімум. Коли камінці охолонуть, візьміть склянку для віскі з широким дном, покладіть на дно 2-3 кубики і налийте напій.

Після застосування сполосніть камінці для віскі водою і покладіть в мішечок. Зберігати їх можна як в морозильній, так і в холодильній камері.

Як вибрати камінці для віскі

За десять років існування камінців для віскі виникла ціла індустрія, а тому важливо знати, як відрізнити оригінальний продукт від підроблення. Камінці для віскі виготовляються лише зі стеатиту. Їх нарізають кубиками з кам'яної плини, а тому вони ніколи не бувають ідеально рівними. Також в них не буває гострих кутів, сколів — вони повинні бути ідеально закругленими, щоб не подряпати скло склянки.

Деякі виробники виготовляють камінці для віскі з інших матеріалів (сталь, нефрит, шунгіт). Цей варіант не найгірший, але варто остерігатися підроблень. Зазвичай їх роблять з граніту, а цей матеріал зовсім не підходить для охолодження віскі, оскільки сильно вбирає запахи, має пористу структуру і навіть має підвищену радіоактивність.

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