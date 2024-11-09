Каналізацію викачувати не доведеться: раз на рік кидайте у вигрібну яму один продукт

Якщо ви живете в приватному будинку, вам більше не буде потрібно викликати асенізатора. Достатньо регулярно кидати у вигрібну яму один диво-продукт і викачувати не доведеться.

Вигрібна яма часто стає справжнім головним болем для власників приватних будинків, адже з часом на внутрішній поверхні резервуара з'являється наліт, який погіршує дренаж. Як результат, вода проходить погано і доводиться все частіше викликати асенізатора. Експерти стверджують, що впоратися з цією проблемою допоможе сама природа. І ось як.

Знайдіть у будь-якому лісі гриб чага, що паразитує на поверхні дерева. Річ у тому, що в ньому живе ще один гриб — триходерма. Саме він і допоможе очистити каналізацію без викачування. Його слід просто "заселити" туди. Триходерма паразитує на хвороботворних мікроорганізмах, а тому почуватиметься в септику "як вдома".

У вигрібній ямі є всі умови для того, щоб триходерма прижилася — вологість, тепло, органіка. Гриб швидко перероблятиме відходи у жирну плівку. А перший ефект буде помітно вже за кілька днів. При цьому він буде накопичувальним. На одну яму вам знадобиться 3-4 таких гриба. Через декілька років, кажуть експерти, чага сам розкладеться і зникне, тому про додаткове сміття не доведеться переживати.

Однак, зверніть увагу, якщо ви чистите яму раз на півроку, то не кидайте туди надто великі гриби, вони можуть забити насос асеніразора.

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