Каналізація зупинилася під час блекауту: що робити мешканцям багатоповерхівок і як облаштувати туалет удома

Що робити, якщо не працює каналізація під час блекауту / © pexels.com

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Як діяти в такій ситуації, чи можна змивати унітаз технічною водою та які альтернативи варто підготувати заздалегідь?

Чи працює каналізація під час блекауту

Відсутність електроенергії не означає автоматичного припинення роботи каналізації. Внутрішньобудинкові каналізаційні труби здебільшого відводять стоки самопливом, тому за умови справності мережі водовідведення може продовжуватися навіть під час знеструмлення.

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Водночас робота міських каналізаційних насосних станцій залежить від електроживлення. Якщо обладнання зупиниться, виникне аварія або резервні системи не зможуть забезпечити необхідну продуктивність, можуть з’явитися проблеми з відведенням стоків.

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У лютому 2026 року «Київводоканал» повідомив про підготовлені алгоритми роботи насосних станцій та очисних споруд під час повного знеструмлення. Вони допомагають підтримувати роботу системи й запобігати аваріям. Однак стан мереж у різних містах і районах відрізняється, тому універсальної гарантії безперебійного водовідведення немає.

Якщо світла немає, але каналізація працює справно, користуватися туалетом можна у звичайному режимі. Коли ж унітаз перестав змивати, злив працює повільно або вода повертається назад, потрібно з’ясувати причину, а не намагатися вирішити проблему додатковим змиванням.

Що робити, якщо каналізація не працює

Насамперед визначте, чи проблема стосується лише вашої квартири, усього під’їзду або будинку. Запитайте сусідів, перевірте повідомлення ОСББ чи керуючої компанії та зверніться до аварійної служби водоканалу.

Якщо стоки піднімаються в унітазі, з’являються у ванні або інших зливах, припиніть користуватися сантехнікою. Не зливайте воду в унітаз, не запускайте пральну чи посудомийну машину й не намагайтеся прочистити каналізацію додатковим об’ємом рідини.

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Повернення стоків може свідчити про засмічення або переповнення системи. Подальше використання води здатне збільшити масштаб затоплення, особливо в квартирах на нижніх поверхах.

Якщо нечистоти вже потрапили на підлогу, не торкайтеся їх незахищеними руками. Обмежте доступ до забрудненої ділянки, використовуйте рукавички для прибирання та повідомте аварійну службу. За значного затоплення або загрози контакту з електропроводкою не заходьте у воду й зверніться до відповідних служб.

Чим замінити туалет у квартирі під час тривалого блекауту

Якщо каналізація не працює кілька годин або довше, варто організувати тимчасове санітарне місце. Вибір залежить від тривалості аварії, кількості мешканців, наявності води та можливості безпечно утилізувати відходи.

Переносний біотуалет

Для квартири можна придбати компактний біотуалет, який не потребує підключення до центральної каналізації. Залежно від конструкції він використовує спеціальну рідину або інший засіб для оброблення відходів.

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Перед купівлею потрібно перевірити місткість резервуара, спосіб очищення, вимоги до вентиляції та правила утилізації. Також слід з’ясувати, де можна спорожнювати резервуар відповідно до інструкції виробника й місцевих санітарних вимог.

Біотуалет може бути зручним рішенням для родин із дітьми, літніх людей і тих, кому складно регулярно виходити з будинку. Проте він не скасовує потреби в належному поводженні з відходами.

Тимчасовий туалет із міцним пакетом

Якщо спеціального обладнання немає, на короткий час можна використати стійке відро з кришкою або іншу відповідну ємність, призначену для такого використання. Усередині закріплюють міцний пакет, розрахований на відповідне навантаження, а для зменшення вологи й запаху застосовують спеціальний поглинальний матеріал.

Важливо, щоб ємність була стійкою, не перекидалася й не протікала. Не варто покладатися на звичайний тонкий пакет, який може порватися під час використання або перенесення.

Після використання пакет потрібно надійно закрити, не допускаючи контакту з його вмістом. Не можна змивати такі відходи в унітаз, виливати їх у раковину чи дощову каналізацію. Спосіб подальшого поводження з ними слід узгодити з місцевими комунальними службами, адже звичайні контейнери для побутового сміття можуть бути непридатними для цього.

Спільне санітарне рішення для будинку

Якщо проблема охопила весь будинок або район, мешканцям варто діяти разом з ОСББ, управителем і місцевою владою. За тривалої аварії комунальні служби можуть організувати доступ до альтернативних санітарних приміщень або визначити інше рішення для мешканців.

Самостійно облаштовувати вигрібну яму у дворі багатоповерхівки не можна. Такі споруди потребують дотримання санітарних і технічних вимог, а неправильне розташування може призвести до забруднення ґрунту та води.

Якщо в будинку є маломобільні мешканці, маленькі діти або люди, які потребують постійного догляду, про це варто повідомити управителя заздалегідь. Це допоможе врахувати потреби тих, кому найскладніше скористатися віддаленим туалетом.

Чи можна змивати унітаз водою із запасів

Так, якщо каналізація справна, а перебої стосуються лише водопостачання. Для змивання можна використовувати технічну воду, яка не призначена для пиття. Однак спочатку потрібно переконатися, що стоки нормально відводяться.

Якщо є ознаки засмічення, повернення води або аварії, змивати унітаз не можна. Додаткова рідина може посилити проблему.

Питну воду краще залишити для пиття, приготування їжі та інших потреб, де її безпечність має вирішальне значення. Для побутових завдань можна окремо зберігати воду в чистих закритих ємностях, чітко позначивши їхнє призначення.

Центр громадського здоров’я України рекомендує заздалегідь готувати запас води щонайменше на три доби. Орієнтир для дорослої людини — близько трьох літрів питної води та 10–12 літрів технічної води на добу для гігієни й інших побутових потреб. Фактичний обсяг залежить від потреб родини та умов відключення.

Як підтримувати гігієну, якщо немає води

Порушення водопостачання ускладнює миття рук і прибирання, а контакт із каналізаційними стоками збільшує ризик поширення інфекцій. Тому важливо заздалегідь підготувати засоби особистої гігієни.

Знадобляться:

мило й антисептик для рук;

вологі серветки;

туалетний папір;

одноразові рукавички для прибирання;

пакети для використаних засобів гігієни;

підгузки та засоби менструальної гігієни, якщо вони потрібні членам родини.

За можливості мийте руки з милом після користування туалетом, перед приготуванням їжі та після прибирання. Якщо води немає, можна скористатися антисептиком із вмістом спирту 60–80%, якщо руки не забруднені видимими нечистотами. У разі контакту з каналізаційними стоками потрібно ретельно очистити шкіру водою з милом за першої можливості.

Для прибирання забруднених поверхонь використовуйте відповідні дезінфекційні засоби за інструкцією виробника. Не змішуйте побутову хімію між собою, особливо засоби на основі хлору з кислотами або аміаком.

Як підготуватися до аварії каналізації заздалегідь

Мешканцям багатоповерхівок варто не чекати повного знеструмлення, щоб з’ясувати, як працюють комунальні системи в їхньому будинку.

Заздалегідь уточніть в ОСББ або управителя, чи залежать будинкові насоси від електрики, чи є резервне живлення та куди повідомляти про аварії. Збережіть контакти аварійної служби водоканалу й місцевих комунальних служб.

Підготуйте окремий запас технічної води, засоби гігієни та міцні пакети. Якщо вирішили придбати біотуалет, прочитайте інструкцію щодо використання й утилізації відходів ще до виникнення аварії.

Родинам із дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю потрібно окремо продумати, як забезпечити доступ до туалету, якщо ліфти не працюватимуть або доведеться користуватися санітарними приміщеннями за межами будинку.

Головне правило під час перебоїв із каналізацією — не продовжувати користуватися системою, якщо вона подає ознаки несправності. Своєчасне звернення до комунальних служб, запас технічної води та заздалегідь підготовлений альтернативний туалет допоможуть зменшити санітарні ризики під час тривалого блекауту.

FAQ

Що робити, якщо під час блекауту не працює туалет?

Спочатку перевірте, чи справна каналізація. Якщо вода не змивається або стоки повертаються в унітаз, припиніть користуватися сантехнікою та повідомте ОСББ, управителя або аварійну службу водоканалу. Для тимчасових потреб можна використати переносний біотуалет або відповідну стійку ємність із міцним пакетом, дотримуючись правил гігієни й безпечної утилізації відходів.

Чи можна змивати унітаз технічною водою, якщо немає світла?

Так, якщо каналізація працює нормально, а проблема полягає лише у відсутності водопостачання. Для змивання можна використовувати заздалегідь запасену технічну воду. Якщо вода піднімається в унітазі, стікає повільно або повертається через інші зливи, додатково змивати не можна — це може погіршити ситуацію.

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