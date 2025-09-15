Чим відчистити унітаз від вапняного нальоту та іржі / © Фото з відкритих джерел

Питання чистоти у ванній кімнаті турбує кожну господиню. Звична боротьба з нальотом та відкладеннями на унітазі часто вимагає багато зусиль, часу та агресивної хімії. Проте існує простий і доступний спосіб, який дозволяє повернути сантехніці блиск без зайвої мороки. Професійні клінери поділилися корисним лайфгаком, який допомагає підтримувати унітаз в ідеальній чистоті навіть у найскладнішій зоні — під обідком, де зазвичай накопичуються бруд, іржа та сечовий камінь.

Як працює цей секретний метод чищення унітазу

Для цього будуть потрібні лише два прості засоби:

звичайні вологі серветки чи паперові рушники;

добре відома «Білизна» чи будь-який інший відбілювач.

Як відчистити унітаз: покрокова інструкція.

Надягніть гумові рукавички, щоб захистити свою шкіру від впливу хімії.

Рясно змочіть серветки у відбілювачі, вони мають бути вологими, але без надлишку рідини.

Розмістіть їх на внутрішній поверхні унітаза, особливо під обідком.

Залиште на 15 хвилин, аби активні компоненти розчинили відкладення.

Після того, як засіб відпрацює, приберіть серветки та змийте воду.

Результат вас приємно здивує: унітаз сяятиме чистотою, а всі забруднення зникнуть без жодного тертя.

Чому варто спробувати саме цей спосіб чищення унітазу