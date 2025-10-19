Капуста не зів'яне і не покриється цвіллю до весни: як правильно зберігати овоч

Капуста. / © Фото з відкритих джерел

Свіжа капуста навесні - це просто. Головне - правильно підготувати качани і створити для них комфортні умови зберігання.

Як правильно зберігати капусту, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Для тривалого зберігання підходять пізньостиглі сорти з щільними качанами й цілими верхніми листками. Пошкоджений качан капусти може зіпсувати і інші, що будуть зберігатися поруч.

Капусту не слід мити перед закладкою на зберігання, бо волога пришвидшить псування. Крім того, слід залишити кілька зовнішніх листків, які захистять качан від пересихання.

Як зберігати капусту

Умови зберігання

температура: від 0 до +2°C;

вологість: 85–95%, щоб капуста не пересихала, але й не загнивала.

Капусту слід зберігати у місцях, де немає різких перепадів температури. Це може бути підвал, льох чи балкон.

Зберігання у льосі чи підвалі:

у дерев’яних ящиках або на полицях, вистелених папером чи соломою;

загортання в папір — кожен качан окремо, щоб запобігти контакту й поширенню вологи або цвілі.

Зберігання на балконі:

у картонній коробці, обгорнутій мішковиною чи старою ковдрою, обгорнувши кожен качан папером.

Помилки, через які капуста швидко псується:

висока температура — вище +4°C качани починають в’янути або проростати.

висока вологість — з’являється цвіль і гниль.

пошкоджені качани в загальному ящику — псуються першими й “заражають” інші.

відсутність вентиляції — конденсат і духота прискорюють псування.

