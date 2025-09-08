- Дата публікації
Категорія
Різне
Капуста зберігатиметься до 9 місяців у погребі і на балконі: пересипте головки ось цим
Білокачанна капуста — одна з головних овочевих культур, яка взимку стає основою багатьох страв. Та щоб вона не гнила, не сохла і не втратила свого смаку до літа, важливо знати правильні методи її зберігання.
Якщо дотримуватись цих кількох простих порад, качани капусти можуть пролежати 8-9 місяців, залишаючись свіжими, соковитими та смачними.
Як підготувати капусту до зберігання
Вибір правильних сортів. Найкраще зберігаються середньопізні та пізні сорти. Вони мають щільні качани та товсті листки, тому довго не гниють і не сохнуть.
Правильне збирання. Капусту зрізають у суху погоду, залишаючи качан довжиною 3-4 см. Не можна брати пошкоджені чи потріскані головки.
Очищення. Зніміть тільки зовнішні забруднені листки, не оголюючи качан повністю, бо саме зелені листки захищають його від пересихання.
Які оптимальні умови для зберігання капусти в погребі
Температура: від 0 до +2 °C.
Вологість: 90–95%.
Спосіб зберігання: капусту підвішують за качан догори або викладають на дерев’яні полиці в один шар. Можна пересипати головки сухим піском чи обгорнути папером для додаткового захисту.
Як зберігати капусту на балконі
Якщо немає погреба, цілком реально зберігати урожай і вдома. Для цього підійде засклений балкон.
Використайте дерев’яний ящик чи коробку, утепліть її старою ковдрою.
Качани можна загорнути в харчовий папір чи газету, щоб уникнути пересихання.
В сильні морози ящик варто додатково накривати пледом чи старим пальтом, аби овоч не перемерз.
Деякі господині присипають качани деревною золою — це запобігає появі гнилі. Обмазування качанів крейдою також допомагає зберегти їхні корисні властивості. Якщо капусту підвісити, вона довше залишається соковитою і не торкається вологих поверхонь.