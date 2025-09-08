Капуста зберігатиметься до 9 місяців у погребі і на балконі: пересипте головки ось цим

Як зберігати капусту, щоб довго лежала / © Фото з відкритих джерел

Якщо дотримуватись цих кількох простих порад, качани капусти можуть пролежати 8-9 місяців, залишаючись свіжими, соковитими та смачними.

Як підготувати капусту до зберігання

Вибір правильних сортів. Найкраще зберігаються середньопізні та пізні сорти. Вони мають щільні качани та товсті листки, тому довго не гниють і не сохнуть.

Правильне збирання. Капусту зрізають у суху погоду, залишаючи качан довжиною 3-4 см. Не можна брати пошкоджені чи потріскані головки.

Очищення. Зніміть тільки зовнішні забруднені листки, не оголюючи качан повністю, бо саме зелені листки захищають його від пересихання.

Які оптимальні умови для зберігання капусти в погребі

Температура: від 0 до +2 °C.

Вологість: 90–95%.

Спосіб зберігання: капусту підвішують за качан догори або викладають на дерев’яні полиці в один шар. Можна пересипати головки сухим піском чи обгорнути папером для додаткового захисту.

Як зберігати капусту на балконі

Якщо немає погреба, цілком реально зберігати урожай і вдома. Для цього підійде засклений балкон.

Використайте дерев’яний ящик чи коробку, утепліть її старою ковдрою.

Качани можна загорнути в харчовий папір чи газету, щоб уникнути пересихання.

В сильні морози ящик варто додатково накривати пледом чи старим пальтом, аби овоч не перемерз.

Деякі господині присипають качани деревною золою — це запобігає появі гнилі. Обмазування качанів крейдою також допомагає зберегти їхні корисні властивості. Якщо капусту підвісити, вона довше залишається соковитою і не торкається вологих поверхонь.