Капусту для голубців ніколи не варіть в каструлі: лайфгак, який допоможе зробити це за 10 хвилин

Капуста на голубці

Голубці традиційно вважаються однією з найулюбленіших страв української кухні. Вони займають почесне місце на святковому столі й нерідко готуються у будні, адже поєднують у собі простоту та ситність. Основою цієї страви є капустяне листя, у яке загортають фарш із м’яса та рису. Саме тому правильна підготовка капусти є вирішальною: листя має бути м’яким, еластичним, воно не повинно тріскатися під час загортання. Більшість господинь звикли відварювати капусту, аби зробити її придатною для приготування голубців. Проте такий спосіб вимагає чимало часу, потребує великої каструлі та не завжди дає ідеальний результат.

Як приготувати капусту для голубців

Кулінарний блогер Олександр Огороднік запропонував просту альтернативу, яка здатна заощадити час і значно полегшити процес приготування. У своєму відео він показав, як за допомогою звичайної мікрохвильової печі можна зробити капустяне листя м’яким і зручним для роботи всього за десять хвилин. Для цього не потрібно ставити воду на плиту, стежити за процесом кипіння чи хвилюватися, що листя розвариться.

Спочатку з капусти необхідно вирізати серцевину — цей крок робить листя більш гнучким і дозволяє теплу швидше проникати всередину.

Далі капусту кладуть у звичайний поліетиленовий пакет і щільно загортають. У такому вигляді качан ставлять у мікрохвильову піч.

Уже за кілька хвилин під дією тепла листя починає відділятися та ставати м’яким, а через десять–п’ятнадцять хвилин капуста готова до використання.

За словами кулінара, цей спосіб має одразу кілька переваг. По-перше, він значно швидший за класичне відварювання. По-друге, не потребує великої кількості посуду й води, що особливо зручно для тих, хто готує невеликі порції. По-третє, листя зберігає свій природний смак та не втрачає поживних речовин так, як це відбувається під час тривалого кип’ятіння. У результаті господиня отримує ідеально еластичні та слухняні капустяні листки, які легко загортати й які не рвуться у процесі приготування.

Водночас варто врахувати, що метод потребує певної обережності. Не всі мікрохвильові печі рівномірно прогрівають продукти, тож іноді може траплятися, що частина листя буде м’якшою, а інша залишиться трохи твердуватою. У таких випадках кулінари радять залишити капусту у печі ще на кілька хвилин. Також важливо правильно закривати пакет: він має утримувати тепло і вологу, але не бути повністю герметичним, щоб пара мала змогу вийти.