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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
2 хв

Капусту на голубці більше варити не доведеться: як за 2 хвилини розм’якшити листя — секрет кухарів

Шидкий спосіб приготування голубцв, про який мало хто знає.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Шидкий спосіб приготування голубців

Шидкий спосіб приготування голубців / © Pixabay

Приготування голубців часто починається з найбільш клопітного етапу — потрібно відварити цілу головку капусти, дочекатися, поки листя розм’якне, а потім обережно відокремити його, не порвавши. На це йде чимало часу, та й кухня після процедури перетворюється на справжній парник. Але є набагато швидший спосіб. Капустяне листя можна розм’якшити в мікрохвильовій печі приблизно за 2 хвилини, і для цього не потрібно варити цілу головку.

Як розм’якшити капусту за дві хвилини

Спочатку зніміть із головки верхні пошкоджені листки та виріжте качан. Потім покладіть капусту в пакет, придатний для використання в мікрохвильовій печі, або у відповідний посуд із кришкою.

Встановіть високу потужність і прогрівайте капусту приблизно 2 хвилини. Точний час залежить від потужності конкретної печі та розміру головки.

Після нагрівання дістаньте капусту обережно — всередині накопичується гаряча пара. Зніміть розм’якшені верхні листки. Якщо внутрішні залишилися твердими, поверніть головку в мікрохвильовку ще на 30–60 секунд.

Є й інший варіант: покласти окремі капустяні листки на тарілку, накрити їх вологою паперовою серветкою та прогріти близько 1–2 хвилин. Листя стане еластичним і його буде легше загортати.

Чому цей спосіб зручніший за варіння

Головна перевага такого методу — не потрібно чекати, поки закипить велика каструля води. Крім того, листя не вариться тривалий час, тому менше ризику, що воно стане надто м’яким і почне рватися під час загортання голубців.

Після прогрівання товсту центральну жилку на листку все одно краще акуратно зрізати або злегка відбити кухонним молотком. Тоді листок стане рівнішим і його буде значно простіше скласти навколо начинки.

Маленький секрет для смачних голубців

Не потрібно намагатися зробити листя настільки м’яким, щоб воно буквально розповзалося в руках. Воно має стати еластичним, але залишатися цілим. Саме тоді голубці добре триматимуть форму під час тушкування.

Якщо капуста дуже щільна або листя жорстке, двох хвилин може бути недостатньо. У такому разі краще прогрівати її короткими інтервалами, перевіряючи готовність після кожного.

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