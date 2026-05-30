Кіт / фото ілюстративне / © Unsplash

Вивезення домашнього улюбленця за кордон у 2026 році є доволі тривалим процесом, який вимагає від власників ретельної підготовки. Українка на імʼя Богдана поділилася власним досвідом евакуації кота та розповіла, до яких чималих витрат, збору численних довідок і місяців очікування варто готуватися заздалегідь.

Свою історію дівчина розповіла у відео на платформі TikTok.

Як легально вивезти кота за кордон

Розповідаючи покрокову інструкцію, дівчина зауважила, що на кордоні її кота, який полюбляє «дивитися телевізор», митники вже впізнають і пропускають без зайвих питань.

Тим, хто лише планує таку мандрівку, Богдана рекомендує насамперед набратися терпіння, обов’язково чіпувати чотирилапого та зробити йому щеплення проти сказу.

Українка та її кіт / © із соцмереж

«Коштує мікрочіп недорого і робиться в будь-якій ветеринарці. А от найважчий документ, який вам треба, це титри на антитіла до сказу. Це в кота чи собаки беруть кров. Потім дають папір, що він не скажений, але виїхати з цим всім ви можете не раніше ніж через три місяці, тому що треба посидіти карантин 90 днів. Так, вивезти дитину легше, ніж кота», — зазначала українка.

Зокрема, вона наголосила, що необхідно мати ветеринарний паспорт тварини. Його можна взяти у ветклініці.

Які документи необхідно мати при собі

За словами дівчини, після закінчення терміну карантину (три місяці) необхідно піти у державну ветеринарну клініку, де ви отримаєте свідоцтво Ф1, яке засвідчує те, що ваш улюбленець здоровий. Однак у клініці фахівці зможуть попросити показати відповідну довідку, що вашого чотирилапого друга обробляли від бліх.

Втім, термін дії цієї довідки обмежений лише трьома днями. За цей час власнику необхідно звернутися до найближчого митного пункту, де документ обміняють на міжнародний сертифікат, який залишається чинним упродовж десяти діб.

«А якщо тварина їде не з власником, будьте добрі нотаріальний дозвіл», — наголосила Богдана.

Документи, які необхдні при перевезенні кота через кордон / © із соцмереж

Правила перетину кордонів для українців — останні новини

Від 1 червня базові правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків залишаються незмінними й діятимуть у межах чинного мобілізаційного законодавства. Водночас у червні Держприкордонслужба запускає новий онлайн-сервіс, де можна буде перевірити тимчасові обмеження на виїзд.

Водночас в Україні більше не діють жодні обмеження на перетин кордону для жінок — це стосується всіх без винятку посад у державних органах, місцевому самоврядуванні чи на підприємствах.

