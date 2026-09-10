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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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23
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1 хв

Карп чи короп: як насправді правильно називати цю рибу українською

Філологи назвали нормативну лексему, її походження та правильне відмінювання.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Як говорити українською правильно

Як говорити українською правильно / © Фото з відкритих джерел

«Карп» чи «короп» — здавалося б, різниця лише в одній голосній літері. Проте саме через такі слова часто виникають сумніви, коли хочеться говорити й писати правильно. Мовознавці розповіли, яку назву вважати нормативною та звідки взялося слово карп.

Правильно говорити українською — короп

У сучасній українській літературній мові нормативною назвою цієї прісноводної риби є слово «короп». Саме ця лексема зафіксована в українських словниках: «короп» — прісноводна, переважно ставкова, костиста риба родини коропових.

Тому правильно говорити й писати:

  • ловити коропа;

  • смажений короп;

  • великий короп;

  • короп у сметані;

  • розводити коропів;

  • коропове господарство.

Саме форму «короп» використовують і в довідниках прісноводних риб України.

А звідки взявся «карп»

Варіант «карп» не виник випадково. Слово має споріднені форми в інших слов’янських та європейських мовах. Етимологічні словники пов’язують українське «короп» із давньою формою «korpъ», яка має відповідники в інших мовах. Водночас форма «карп» також має давнє походження й зафіксована в окремих мовних традиціях і діалектному вживанні.

Тому називати «карп» просто вигаданим словом було б неправильно. Воно існує, але для назви цієї риби варто вибирати слово «короп».

Як не помилитися у відмінках

Якщо в називному відмінку маємо короп, то в реченні слово змінюється так: «немає коропа», «спіймали коропа», «милувалися коропом», «говорили про коропа». У множині — коропи, родовий відмінок — коропів.

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