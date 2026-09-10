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Карп чи короп: як насправді правильно називати цю рибу українською
Філологи назвали нормативну лексему, її походження та правильне відмінювання.
«Карп» чи «короп» — здавалося б, різниця лише в одній голосній літері. Проте саме через такі слова часто виникають сумніви, коли хочеться говорити й писати правильно. Мовознавці розповіли, яку назву вважати нормативною та звідки взялося слово карп.
Правильно говорити українською — короп
У сучасній українській літературній мові нормативною назвою цієї прісноводної риби є слово «короп». Саме ця лексема зафіксована в українських словниках: «короп» — прісноводна, переважно ставкова, костиста риба родини коропових.
Тому правильно говорити й писати:
ловити коропа;
смажений короп;
великий короп;
короп у сметані;
розводити коропів;
коропове господарство.
Саме форму «короп» використовують і в довідниках прісноводних риб України.
А звідки взявся «карп»
Варіант «карп» не виник випадково. Слово має споріднені форми в інших слов’янських та європейських мовах. Етимологічні словники пов’язують українське «короп» із давньою формою «korpъ», яка має відповідники в інших мовах. Водночас форма «карп» також має давнє походження й зафіксована в окремих мовних традиціях і діалектному вживанні.
Тому називати «карп» просто вигаданим словом було б неправильно. Воно існує, але для назви цієї риби варто вибирати слово «короп».
Як не помилитися у відмінках
Якщо в називному відмінку маємо короп, то в реченні слово змінюється так: «немає коропа», «спіймали коропа», «милувалися коропом», «говорили про коропа». У множині — коропи, родовий відмінок — коропів.