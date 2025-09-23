ТСН у соціальних мережах

Карпатська мольфарка зробила передбачення про зиму в Україні: чого очікувати

Мольфарка розповіла українцям, чи варто очікувати на складну зиму.

Карпатська мольфарка зробила передбачення про зиму в Україні: чого очікувати

Зима в Україні / © Pixabay

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські зробила передбачення про те, якою буде зима 2025-2026 років в Україні. Вона наголосила, що буде складно, проте не апокаліптично.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

«З кожною наступною зимою буде важче і важче, але не треба лякатися. Повністю важко — так не буде. Не варто переживати. Я наголошую — такої зими, як фільмах, що просто кінець світу — такого не буде», — сказала мольфарка.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

