ому варто застелити малину картоном / © unsplash.com

Навесні багато садівників стикаються з розчаруванням: пагони малини тонкі, кущі слабкі, а урожай менший, ніж очікувалося. Є простий і доступний спосіб підготувати малину до зими, щоб уже навесні отримати здорові кущі й рясний урожай — осіннє прикриття грядки картоном.

Картон виконує кілька ключових функцій. По-перше, він слугує природним утеплювачем, зберігає тепло в ґрунті, захищає коріння від морозів та різких перепадів температур, що особливо важливо в регіонах із суворими зимами. По-друге, картон пригнічує зростання бур’янів, які відбирають поживні речовини та вологу, залишаючи більше ресурсів для розвитку малини.

Ще одна перевага картону — його природне розкладання. Поступово він збагачує ґрунт органікою, роблячи його більш пухким і родючим. Восени під кущі розкладають кілька шарів картону, а зверху присипають мульчею — соломою, тирсою або перегноєм. До весни картон підгниває, ґрунт стає легко оброблюваним, а коріння малини отримує додаткові поживні речовини.

Технологія дуже проста: після збирання листя та обрізання старих пагонів восени розстеліть картон на грядці. Важливо, щоб він щільно покривав ґрунт, не притискаючи молоді пагони. Додатковий шар мульчі захистить рослини від морозу та випаровування вологи. Цей трюк економить час навесні: бур’яни не ростуть, ґрунт пухкий і готовий до підживлення.

Садівники, які регулярно користуються цим методом, помічають суттєві результати: кущі навесні здоровіші, пагони міцніші, ягоди — більші й солодші. Коренева система розвивається активніше, рослини швидше відновлюються після зимівлі і раніше вступають у фазу активного росту.

Таким чином, осіннє прикриття картоном — це мінімум зусиль і максимум вигоди: захист від морозу, боротьба з бур’янами та природне підживлення ґрунту. Хочете мати щедріші ягоди та сильніші кущі малини — цей простий народний метод вартий уваги.