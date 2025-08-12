- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 333
- Час на прочитання
- 1 хв
Картопля не гнистиме й не проростатиме до самої весни: просто покладіть на бульби ось це
Неправильні умови зберігання картоплі призводять до проростання, гниття та втрати смаку. Проте досвідчені городники мають кілька простих і дієвих секретів, які допоможуть зберегти урожай до самої весни.
Як зберегти картоплю до весни: перевірені хитрощі досвідчених городників
Полин. Один із найдавніших способів — перекладати картоплю сухими стеблами гіркого полину. Про це пише ресурс gordonua.com. На п’ять частин картоплі треба взяти приблизно одну частину полину. Ця рослина має природні антисептичні властивості та відлякує шкідників.
Осикові гілки. Ще один ефективний метод — чергувати шари картоплі з тонкими гілками осики. Вони допомагають зберегти правильну вентиляцію та знижують ризик утворення гнилі.
М’ята проти передчасного проростання. Свіжі чи підсушені стебла м’яти можна покласти між шарами картоплі. Її аромат і природні ефірні олії уповільнюють процес проростання бульб.
Буряк — це один із найкращих природних поглиначів вологи. Покладіть зверху на картоплю в один-два шари червоний буряк. Він вбиратиме надлишкову вологу, що запобігає гниттю. Для самого буряка така волога буде корисною, тому обидва овочі зберігатимуться значно довше.
Які додаткові поради для довготривалого зберігання картоплі
Температура — оптимально +2…+4 °C.
Вологість — близько 85-90%, щоб картопля не пересихала, але й не пріла.
Темрява — уникайте попадання світла, щоб картопля не зеленіла.
Вентиляція — забезпечте постійний рух повітря в погребі чи підвалі.
Сортування — перед закладанням картоплі на зберігання відберіть пошкоджені чи підгнилі бульби.