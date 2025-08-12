Картопля не гнистиме й не проростатиме до самої весни: просто покладіть на бульби ось це

Як зберігати картоплю, щоб не гнила / © Unsplash

Полин. Один із найдавніших способів — перекладати картоплю сухими стеблами гіркого полину. Про це пише ресурс gordonua.com. На п’ять частин картоплі треба взяти приблизно одну частину полину. Ця рослина має природні антисептичні властивості та відлякує шкідників.

Осикові гілки. Ще один ефективний метод — чергувати шари картоплі з тонкими гілками осики. Вони допомагають зберегти правильну вентиляцію та знижують ризик утворення гнилі.

М’ята проти передчасного проростання. Свіжі чи підсушені стебла м’яти можна покласти між шарами картоплі. Її аромат і природні ефірні олії уповільнюють процес проростання бульб.