Картопля не проростатиме до шести місяців, якщо зберігати її в цьому місці

Картопля / © pexels.com

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Багато хто зберігає картоплю в пакетах або залишає її на кухні, однак саме через неправильні умови бульби часто починають проростати задовго до того, як їх встигають використати. Фахівці кажуть, що уникнути цього можна завдяки правильному вибору місця для зберігання.

Про це повідомило видання Express.

Серед рекомендацій щодо зберігання картоплі фігурує не лише прохолодна комора, а й холодильник. За даними Агентства з харчових стандартів, низька температура допомагає довше зберігати овоч свіжим. Нині на деяких упаковках навіть можна побачити спеціальне маркування, яке вказує, що картоплю дозволено тримати в холодильнику після купівлі.

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Водночас важливо дотримуватися кількох правил. Насамперед картоплю радять виймати з поліетиленових пакетів, у яких вона продається. Для зберігання більше підходять паперові пакети, кошики або тканинні мішки, які забезпечують циркуляцію повітря. Також бульби мають залишатися сухими, адже надлишок вологи може прискорити псування та появу паростків.

Якщо картопля зберігається в холодильнику, її рекомендують розміщувати окремо від овочів і фруктів, які містять багато вологи. Деякі споживачі використовують для цього окремі шухляди для овочів, вистилаючи їх паперовими рушниками для поглинання конденсату.

Альтернативою холодильнику може стати темна комора або кухонна шафа. Головна умова — температура має залишатися нижчою за 10 градусів. Крім того, картоплю не варто тримати поруч із плитою, батареями чи іншими джерелами тепла.

Експерти також нагадують, що світло сприяє проростанню бульб, тому для зберігання краще обирати темні місця. Не рекомендується класти картоплю поруч із цибулею, оскільки вона виділяє етилен, який може впливати на інші овочі та прискорювати їх дозрівання.

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Термін зберігання картоплі можна збільшити до шести місяців завдяки попередній підготовці бульб. Для цього радять обирати лише неушкоджену картоплю без ознак гнилі чи проростання. Землю потрібно обережно прибрати щіткою, але не мити овочі водою.

Після цього картоплю слід розкласти в один шар на темній поверхні так, щоб бульби не торкалися одна одної, та залишити на два тижні. Далі її необхідно перенести до прохолодного, сухого й добре провітрюваного місця. Під час зберігання запаси рекомендують періодично переглядати та прибирати бульби, які почали псуватися або проростати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де не можна зберігати яйця в холодильнику. Головне правило — вони мають перебувати в прохолодному сухому місці, де немає коливань температури.

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