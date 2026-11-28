Картопля / © pexels.com

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Картопля може зберігатися шість місяців або навіть довше, якщо правильно її приготувати та зберігати в прохолодному, темному, сухому та добре провітрюваному місці.

Про це пише BBC Good Food.

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Оптимальна температура для зберігання картоплі становить від 4 до 10 °C та відносній вологості повітря 80-95%. Утім, правильна температура й вологість — лише одна з умов зберігання.

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Не нехтуйте правилом щодо темряви: навіть невелика кількість світла може призвести до того, що картопля вкриється зеленими плямами або почне проростати. Зелена картопля містить соланін — отруйний глікоалкалоїд. І хоч його концентрація навряд чи буде настільки значною, щоб вас отруїти, таку картоплю краще не вживати.

Ще один важливий момент — не зберігайте картоплю разом з овочами або фруктами, що виділяють етилен, як-от цибуля, яблука, авокадо, банани, перець і помідори. Вони прискорюють псування бульб.

Раніше ми писали про простий спосіб, який допоможе запобігти проростанню та гниттю бульб. Більше корисних порад читайте у новині.

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