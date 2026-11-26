Як приготувати ніжне пюре

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Картопляне пюре часто втрачає свою ніжність після охолодження: стає щільним, сухуватим і вже не таким апетитним, як одразу після приготування. Проте є цікавий кулінарний трюк, який використовують для отримання більш однорідної текстури. Під час варіння картоплі пропонують додати трохи крохмалю. А щоб гарнір залишався м’яким і після зберігання, важливо правильно розім’яти картоплю та зберегти частину відвару.

Що додати у воду під час варіння картоплі

Секретний інгредієнт — картопляний крохмаль. Його невелику кількість можна попередньо розмішати в холодній воді, а потім додати до каструлі під час варіння.

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Крохмаль допомагає зробити рідину густішою, а картопляний відвар після варіння зберігає частину крохмалю з бульб. Саме його можна використати для регулювання консистенції готової страви.

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Як приготувати ніжне картопляне пюре

Для гарніру знадобляться:

картопля — 1 кг;

картопляний крохмаль — невелика кількість;

вершкове масло — 60–80 г;

тепле молоко — 100–150 мл;

сіль — за смаком.

Очистьте картоплю, наріжте приблизно однаковими шматками та залийте водою. Додайте сіль і варіть до повної м’якості. Невелику кількість крохмалю попередньо розмішайте в холодній воді без грудочок і додайте до каструлі наприкінці варіння.

Коли картопля стане м’якою, злийте відвар в окрему посудину, залишивши трохи для подальшого приготування. Гарячу картоплю розімніть товкачкою або пресом. Додайте вершкове масло, а потім поступово вливайте тепле молоко. Якщо пюре вийшло надто густим, додайте трохи збереженого відвару.

Не використовуйте блендер: через інтенсивне руйнування картопляного крохмалю пюре може стати липким і тягучим.

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Як зберегти пюре ніжним до наступного дня

Після охолодження картопляне пюре природно ущільнюється. Щоб повернути йому кремову консистенцію, під час розігрівання додайте трохи теплого молока або вершків і підігрійте на невеликому вогні. Готове пюре зберігайте в закритому контейнері в холодильнику. Так воно не підсихатиме та не вбиратиме сторонніх запахів.

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