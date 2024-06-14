Картопля буде велика і крохмалиста, а потрібно всього 6 грамів добрива — важливо, не переборщити

Картоплю можна вважати найважливішою сільськогосподарською культурою в Україні. Але для досягнення великого урожаю вона вимагає ретельного догляду і правильного підживлення.

Одна з найважливіших речовин для підживлення картоплі — це азот. Він відіграє ключову роль у розвитку цієї культури. Завдяки азотному добриву можна стимулювати зростання бадилля, збільшити кількість листя і забезпечити найкращі умови для формування великих бульб. Однак, потрібно пам'ятати про баланс. Адже надлишок азотних добрив може призвести до кардинально зворотніх наслідків.

Чим підкормити картоплю, щоб вона була великою і крохмалистою

Можна виділити одразу кілька добрив на основі нітрогену, які підходять для підживлення картоплі. Першим і найбільш натуральним вважається звичайний компост. В ньому міститься значна кількість азоту, а ще інші поживні речовини, які, потрапляючи до ґрунту, забезпечують зростання картоплі протягом всього сезону.

Багаті на азот також гній від великої рогатої худоби, курячий послід тощо. Також в них містяться калій та фосфор.

Хорошим джерелом нітрогену вважаються деякі зелені добрива, зокрема, сидерати такі як люпин. Коли їх закласти до ґрунту, вони починають розкладатися і збагачувати його азотом.

Скільки азоту можна давати для підживлення — важлива точність

Критично важливим під час вирощування картоплі є дотримання точної дози азотних добрив. Фахівці стверджують, що на 1 кв. метр можна брати не більше 6 г речовини. Якщо перевищити — це матиме негативні наслідки.

Справа в тому, що азот має здатність накопичувати у бульбах крохмал. Така картопля стає смачнішою та має менш виразний смак. А ще азот стимулює зростання бадилля і, коли того стає забагато, то це шкодить формуванню плодів, призводячи до деформованого чи дрібного урожаю.

Якщо постійно перевищувати рекомендовану дозу добрив, це призведе до виснаження ґрунту, зниження його родючості в майбутньому.

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