Картопля фрі буде смачнішою, ніж у "Макдональдзі": просто наріжте овоч і додайте один інгредієнт

Картопля фрі — одна з найулюбленіших страв як дорослих, так і дітей. Звісно, її можна замовити в ресторані швидкого харчування, але краще спробувати приготувати самостійно. Тим більше, що завдяки одному секрету вона вийде смачнішою, ніж у "Макдональдзі".

На перший погляд може здатися, що картопля фрі — доволі простра страва, яку можна без проблем приготувати. Нарізаєте овоч на шматочки і смажите в олії. Однак усе не так просто, як здається. Картопля фрі, яку подають, наприклад, у "Макдональдзі", має зовсім інший смак.

Та існує один дуже простий прийом, який допоможе вам у домашніх умовах приготувати ще смачнішу картоплю фрі. Страва вийде достатньо хрумкою. Треба взяти лише один інгредієнт, розповідають у Pysznosci.pl.

Багато років у Мережі поширювався міф, що в ресторанах швидкого харчування картоплю фрі готують з м'якоті овоча, тому вона і виходить настільки м'якою всередині та хрумкою зовні. Однак секрет ідеальної хрумкості полягає в правильному приготуванні.

Звісно, значною мірою на смак страви впливають складні технологічні процеси і спеціальне обладнання. Проте вам не потрібно організовувати все це вдома. Просто візьміть кукурудзяний крохмал — і результат вас приємно здивує.

Насамперед треба тонко нарізати овоч скибочками. Якщо зробити це надто товсто, страва вийде не такою смачною. Після цього занурте майбутню картоплю фрі в холодну воду зі спиртовим оцтом (пропорція 1:10) на пів години. Це вимочування допоможе позбутися зайвого крохмалу.

Після процедури викладіть скибочки на паперовий рушник і ретельно обсушіть. Далі покрийте тонким шаром кукурудзяного крохмалу (на 1 кг картоплі знадобиться приблизно 1 ст. л.). Тепер овоч готовий до смаження на розігрітій олії.

Пам'ятайте, не варто кидати до каструлі багато картоплі фрі одночасно, адже це знизить температуру олії і картопля почне варитися, а не смажитися.

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