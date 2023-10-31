Картопля різного кольору, жовта, біла, червона – яка смачніша, яка краще зберігається

У світі існує до 200 видів дикої картоплі й понад 4000 сортів, які створені за допомогою селекції. Картопля буває різного кольору – біла, рожева (червона), жовта, синя (фіолетова). Дехто вважає, що картопля жовтого кольору – найсмачніша, а червона – найкорисніша. Але це не зовсім так – кожен із цих видів картоплі має свої цінні властивості та якості – як смакові, так і харчові.

Чим відрізняється картопля різного кольору

В картоплі з білим м'якушем найбільший вміст крохмалю, в сортах з жовтим м'якушем – підвищений вміст каротину (вітамін А), а в червоній картоплі м'якуш має підвищений вміст антоціанів. Нерідко запитують, чи правда, що картопля червоних сортів корисніша. На думку вчених, антоціан, який у ній міститься, дійсно позитивно впливає на здоров'я людини. Але свій ефект вона має лише в сирому вигляді. Тобто варена або смажена картопля червоного відтінку не корисніша, ніж її білий побратим. Щоб отримати антиоксидантний ефект, потрібно вичавлювати та пити свіжий картопляний сік.

Якого кольору картоплю краще варити, а якого – смажити

У картоплі білого та жовтого кольорів міститься найбільше крохмалю. Картопля з білою шкіркою добре підходить для пюре чи запіканки.

В жовтій картоплі багато каротину, вона є солодшою на смак, швидко вариться, розсипається. Вона доволі апетитна на вигляд на столі й дозволяє приготувати дуже смачне пюре без грудочок.

У червоній чи рожевій картоплі багато антиоксиданту антоціану. Такі сорти добре зберігають форму в разі термооброблення. Вони не розварюються внаслідок того, що в них менше крохмалю порівняно з бульбами з жовтою шкіркою. Така картопля добре підходить для приготування овочевих салатів, смаження або приготування картоплі фрі.

Є й інші види картоплі, які мають інший колір. Наприклад, фіолетовий варіант містить багато фенольних кислот та антоціанів.

Якого кольору картопля зберігається краще

Зберігання картоплі не залежить від кольору шкірки. Краще за все зберігається картопля зі щільною шкіркою середнього й пізнього термінів дозрівання – її збережуваність становить понад 95%.

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