Картопляне пюре посіріло після варіння: запам'ятайте один секрет і цього більше не станеться

Часто буває, що варена картопля темніє, сіріє або навіть чорніє в деяких місцях.

Насамперед, важливо дізнатися, чи можна їсти картоплю, яка потемніла? Якщо продукт потемнів після варіння, смаження або відразу після чищення, то можна. Звичайно, краще видаляти темні ділянки, щоб не зіпсувати собі апетит.

Якщо ж ви розрізали сиру картоплю, а вона виявилася чорною всередині, краще не ризикувати і не варити такий продукт. Вона можу бути гнилою чи з пліснявою, тому можна отруїтися.

Чому картопля чорніє після варіння

Так відбувається тому, що під час термічного оброблення клітковина, що міститься в картоплі, руйнується. Під час цього процесу вивільняються іони заліза, хлорогенова кислота, а потім з'єднуються один з одним. Саме тому на картоплі з'являються темні плями.

До речі темніє не вся картопля. Найчастіше чорні плями з'являються тоді, коли у ґрунті, де вона росла, був дисбаланс поживних речовин, і рослині не вистачило калію. Калій сприяє утворенню в бульбах лимонної кислоти, яка не дає хлорогеновій кислоті поєднуватися із залізом. Тобто картопля з бідного ґрунту темніє, а з багатого — ні.

Що робити, щоб картопля не чорніла / Фото: pixabay.com

Існують також і вторинні причини, чому картопля чорніє після варіння. Зокрема, механічні пошкодження, промерзання, неправильне зберігання.

Найчастіше на поверхні картоплі з'являються саме плями, тому що хлорогенова кислота розподілена в бульбах не рівномірно.

Що робити, щоб картопля не темніла

Важливо запам'ятати кілька важливих правил:

не купуйте мокру чи навіть просто вологу картоплю;

обирайте не м'які бульби;

як тільки очистите картоплю від шкірки, відразу відправте її в холодну воду (через повітря прискорюється процес поєднання хлорогенної кислоти з залізом);

під час варіння слідкуйте, щоб вода повністю покривала бульби;

солити воду для картоплі краще на початку варіння;

якщо варите картоплю в мундирі, можна додати у воду невелику кількість лимонної кислоти чи оцту;

можна під кінець варіння додати в каструлю лавровий лист, завдяки його антиоксидантам можна запобігти почорнінню.

Існує і один секрет, що робити, щоб картопляне пюре не сіріло після приготування. Досвідчені кухарі радять завжди додавати до нього молоко. Воно не лише покращує смак страви, але й робить її більш ніжною. Важливо, щоб молоко було теплим. Тепер ваше картопляне пюре ніколи не потемніє.

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