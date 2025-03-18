Картопляні зрази з ерінгами: рецепт смачної пісної страви

Пісні страви можуть бути смачними.

Вигадувати смачні страви у піст не легко. Адже хочеться з'їсти щось смачненьке та різноманітне. Картопляні зрази з ерінгами - прекрасна ідея для посту.

ТСН.ua підготував рецепт картопляних зразів від переможниці "Мастер Шеф" Валерії Матрохіної.

Інгредієнти

1 кг картоплі – 1 кг

2 ст л кукурудзяного крохмалю

1 цибулина

600-700 г грибів ерінгів

сіль, чорний перець, паприка, мускатний горіх

петрушка

Приготування

1. Картоплю чистимо, нарізаємо на великі шматочки та відварюємо до готовності. Розминаємо пюре й додаємо крохмаль, сіль, чорний перець, паприку.

2. Для начинки нарізаємо кубиками цибулю і гриби. На сковорідці смажимо спочатку цибулю, а потім додаємо гриби. Додаємо за смаком сіль та спеції. Після готовності додаємо дрібно нарізану петрушку.

3. Формуємо зрази. Руки зручно змастити олією. Намагайтеся зробити так, щоб шар картоплі був максимально тоненьким. Кладемо у середину начинку і зліплюємо.

4. Смажимо на соняшниковій олії до золотавої скоринки 5-10 хв на середньому вогні.

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