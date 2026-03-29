Морські ссавці підтримали самку кашалота під час народження маляти Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

У Карибському басейні дослідники стали свідками рідкісного явища, як під час пологів самки кашалота інші представники групи допомагали новонародженому дихати. Вони піднімали його над водою.

Про це йдеться у матеріалі Science.

Як йдеться у повідомленні вчених, поблизу узбережжя Домініки вони спостерігали незвичну поведінку групи з 11 кашалотів. Тварини збиралися поруч на поверхні, час від часу застигали та пірнали неглибоко. Через годину вода поблизу почала червоніти, і дослідники спершу побоювалися нападу акули. Та на поверхню випірнув зовсім маленький, 12-й кашалот — новонароджене дитинча, яке «підтримували» інші члени групи.

Реклама

Багато соціальних тварин, таких як леви чи шимпанзе, під час пологів прагнуть залишитися наодинці, щоби захистити малят від агресії самців. Однак відкриття кашалотів демонструє колективний підхід до народження потомства.

«Це не було схоже на роботу акушерок чи доул для людей, але допомога і підтримка були очевидними і для матері, і для дитинчати», — розповів співавтор дослідження Алаа Маалуф.

З кого складалася група підтримки самки

Цікаво, що близько половини кашалотів, які брали участь у допомозі, не були родичами матері. Це свідчить про соціальну взаємодію, яка виходить за межі генетичного інтересу.

Морський біолог Девід Грубер зазначає, що більшість китів народжують наодинці. Мати зазвичай сама піднімає дитинча на поверхню для дихання. Але для кашалотів пологи — колективний процес, де кожен член групи може долучитися.

Реклама

Вчені задокументували подію за допомогою безпілотників, акустичних реєстраторів та фотозйомки з човнів. Морський біолог Шейн Геро ідентифікував особини та зібрав їхні генеалогічні дані.

Найактивніше допомагали новонародженому мати Раундер, її сестра Аврора та молода самиця Аріель, яка не була родичкою. Бабуся Леді Оракл також брала участь у процесі, а єдиний самець Алан приєднався до групи, хоч зазвичай самці кашалотів відокремлюються від соціальних одиниць.

Під час народження дитинча майже завжди двоє дорослих кашалотів одночасно підтримували його.

«Це унікальне спостереження показує, як соціальна та культурна поведінка китів накладається на вроджені інстинкти», — каже морська біологиня Філліпа Брейкс.

Реклама

Науковці продовжують вивчати взаємодію кашалотів і інших морських ссавців під час пологів. Алаа Маалуф додав, що для людей це також урок: у складні моменти важливо триматися разом і допомагати один одному.

