Каскад і піксі вже не в моді: три стильні стрижки, які стануть хітами 2025 року

У світі моди зміни відбуваються швидко, з'являються нові тренди, які можуть кардинально змінити наші погляди на стиль і красу.

2025 року каскад і піксі сходять з вершин модного олімпу, поступаючись місцем стильним та більш універсальним варіантам. Головними тенденціями цього року будуть простота, текстура та м'які лінії. Такі зачіски не вимагають складних укладок, але водночас мають розкішний і довершений вигляд. Якщо ви хочете оновити свій образ, зверніть увагу на ці три стильні стрижки, які будуть у тренді та стануть справжніми хітами наступного року.

Боб із подовженими пасмами

Які стрижки стануть хітами 2025 року

Боб – це одна з найпопулярніших стрижок останніх років, 2025 року вона залишається у тренді, однак матиме осучаснені риси. У новому сезоні в моді буде подовжений боб з акцентом на асиметричність. Це універсальна зачіска, яка підійде як для прямого, так і для хвилястого волосся. Особливість цієї стрижки – подовжені пасма спереду, що додає образу легкості та елегантності водночас. Такий боб ідеально підходить для жінок, які хочуть мати стильний вигляд, але без зайвої екстравагантності.

Коротка текстурована стрижка

Які стрижки стануть хітами 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ви хочете кардинально змінити образ, але не готові до суперкоротких стрижок типу піксі, зверніть увагу на коротку текстуровану зачіску. Такий варіант стане ідеальним для тих жінок, які прагнуть в образі легкості та грайливості. Техніка стрижки передбачає недбалість пасом, за рахунок чого досягається ефект об’єму та омолодження. Цю зачіску легко адаптувати під будь-який тип обличчя і структуру волосся, тому її можна вважати універсальною.

Градуйована стрижка з ефектом легких хвиль

Які стрижки стануть хітами 2025 року / Фото: pixabay.com

Градуйована стрижка 2025 року знову повертається на модний олімп в оновленому варіанті. Тепер вона має більш м'який і жіночний вигляд та ефект легкої хвилі. Така стрижка створює візуальний об'єм і допомагає скоригувати овал обличчя. На хвилястих локонах вона має особливо довершений вигляд, надаючи образу легкості й романтичності. Ця стрижка ідеально підходить для жінок, які хочуть мати стильний і доглянутий вигляд, не витрачаючи багато часу на укладання локонів.

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