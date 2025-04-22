ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
1 хв

Категорично не можна додавати до котлет: кулінари розповіли про один продукт, який псує все

Соковиті домашні котлети — це класика обіднього столу, яку вміють готувати майже всі. Щоб страва вийшла ніжною й ароматною, досвідчені кулінари радять змішувати м’ясний фарш із цибулею, спеціями, розмоченим хлібом і навіть натертими овочами. Однак існує один інгредієнт, який, замість покращити смак, може зіпсувати всю страву.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що не можна додавати в котлети

Що не можна додавати в котлети / © pixabay.com

Саме додавання яєць може негативно вплинути на фарш для котлет і порушити його текстуру, адже майже весь їхній вміст — це рідина, яка розріджує масу й робить котлети менш щільними та соковитими.

У котлетний фарш цілком доречно додавати лише жовток — він не лише покращує смак страви, а й надає їй привабливого золотистого відтінку.

Яйця у котлетах легко замінити — наприклад, дрібними або середніми вівсяними пластівцями. Їх достатньо залити гарячою водою й дати постояти близько 10 хвилин, щоб вони розбухли. Такий інгредієнт добре утримує форму фаршу, не даючи котлетам розпадатися.

Як альтернатива також чудово підійдуть панірувальні сухарі — вони виконують аналогічну функцію.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
477
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie