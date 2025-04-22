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- Різне
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Категорично не можна додавати до котлет: кулінари розповіли про один продукт, який псує все
Соковиті домашні котлети — це класика обіднього столу, яку вміють готувати майже всі. Щоб страва вийшла ніжною й ароматною, досвідчені кулінари радять змішувати м’ясний фарш із цибулею, спеціями, розмоченим хлібом і навіть натертими овочами. Однак існує один інгредієнт, який, замість покращити смак, може зіпсувати всю страву.
Саме додавання яєць може негативно вплинути на фарш для котлет і порушити його текстуру, адже майже весь їхній вміст — це рідина, яка розріджує масу й робить котлети менш щільними та соковитими.
У котлетний фарш цілком доречно додавати лише жовток — він не лише покращує смак страви, а й надає їй привабливого золотистого відтінку.
Яйця у котлетах легко замінити — наприклад, дрібними або середніми вівсяними пластівцями. Їх достатньо залити гарячою водою й дати постояти близько 10 хвилин, щоб вони розбухли. Такий інгредієнт добре утримує форму фаршу, не даючи котлетам розпадатися.
Як альтернатива також чудово підійдуть панірувальні сухарі — вони виконують аналогічну функцію.