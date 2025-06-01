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Кава "мертве око": чи небезпечний напій з ударною дозою кофеїну
Dead eye поєднує в собі інтенсивність еспресо з м'якістю фільтр-кави.
Кава dead eye - "мертве око" - чашка фільтр-кави з трьома порціями еспресо - 90 мл. Це - міцніший варіант кави “black eye,” що готують з двома порціями еспресо.
Що відомо про напій з ударною дозою кофеїну - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Кава “мертве око” містить близько 288 мл кофеїну на одну чашку. Ця кількість кофеїну, як міститься у трьох чашках звичайної кави, розповів національний чемпіон з лат-арту Артур Кравчук.
Якщо ви плануєте додати цей напій у свій репертуар, то варто не забувати про добову норму кофеїну. Багато медиків сходяться на думці, що абсолютна максимальна кількість кофеїну на день - 400 мл. Це означає, що вам слід випивати лише одну чашку кави dead eye на добу, щоб відповідати цим рекомендаціям.
Кава “мертве око” поєднує в собі інтенсивність еспресо з м'якістю фільтр-кави. Саме тому смак напою виходить одночасно міцним і витонченим.
Три порції еспресо надають напою темний, насичений та повний смак. Це контрастує з більш м'яким, збалансованим смаком пуроверів, що допомагає завершити загальний профіль кави. Разом ці компоненти створюють інтенсивний, але не перевантажений букет відчуттів.
Правильно приготована кава dead eye - це про сміливий, але разом з тим тонкий смак. Це нотки шоколаду, фруктів та спецій залежно від використаних кавових зерен.
Вживання кави "мертве око" може призвести до кількох побічних ефектів:
безсоння через високий вміст кофеїну;
прискорене серцебиття;
проблеми із травленням: дискомфорт у шлунку чи кислотний рефлюкс.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з організмом, якщо кожного ранку пити каву.