Кава на співбесіді: у Мережі розгорілася дискусія про правила працевлаштування

Співбесіда / © Pexels

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Чи може звичайна холодна кава в руках кандидата під час співбесіди зіпсувати перше враження і навіть стати причиною відмови у працевлаштуванні? Таке запитання спричинило бурхливу дискусію в соцмережах після відео корпоративної рекрутерки.

Як пише CNBC, відео, опубліковане в TikTok, стосувалося кандидатів із покоління Z, які приходять на співбесіди з холодною кавою.

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Рекрутерка заявила, що така поведінка може мати вигляд надто невимушено і негативно вплинути на шанси кандидата отримати роботу.

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Відео швидко стало вірусним: воно набрало сотні тисяч переглядів, а дискусія поширилася на інші соціальні платформи.

Думки користувачів щодо ситуації розділилися. Частина коментаторів вважає, що напій взагалі не має стосунку до професійних якостей людини.

На їхню думку, на співбесіді слід оцінювати досвід, знання, навички та здатність виконувати роботу, а не те, що кандидат тримає в руках.

Інші користувачі погодилися з рекрутеркою і вважають, що річ не в самій каві, а в тому, яке враження поведінка кандидата справляє в професійному середовищі.

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Кар’єрна та лідерська коучка Фібі Гевін вважає, що суперечка навколо холодної кави насправді показує ширшу проблему сучасного ринку праці. За її словами, роботодавець отримує занадто багато можливостей оцінювати кандидата за поверхневими ознаками.

«Неймовірно несправедливо», коли така дрібниця, як напій, може мати більшу вагу, ніж кваліфікація людини, зазначила Гевін у коментарі CNBC.

Дискусія перетворилася на «битву поколінь»

Ще один аспект суперечки — різне ставлення до професійних норм у різних поколінь.

Віцепрезидентка з комунікацій та кар’єрна експертка LinkedIn Кетрін Фішер називає історію з холодною кавою своєрідною «битвою поколінь» між представниками покоління Z та старшими працівниками.

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За її словами, молодші працівники частіше прагнуть залишатися собою на роботі та ставлять під сумнів корпоративні правила, які здаються їм застарілими або необов’язковими.

Водночас те, що представник покоління Z сприймає як природну поведінку або непотрібну формальність, старший роботодавець може розцінити як ознаку непрофесійності.

Корпоративна рекрутерка Джеймі Клоуз пояснює, що деякі роботодавці можуть навіть переносити подібну дрібницю на ширші стереотипи про молодих працівників — наприклад, припускати, що кандидат буде ледачим або не зможе вписатися в колектив.

Водночас сама Клоуз наголошує, що для неї холодна кава не є фактором, який визначає рішення щодо сильного кандидата.

Чому рекрутери все ж радять не ризикувати

Попри це, Клоуз радить кандидатам не приносити каву на співбесіду, якщо вони можуть цього уникнути.

Причина, за її словами, не стільки в самому напої, скільки в бажанні прибрати все, що може відволікати від головного — професійних якостей кандидата та його зацікавленості у вакансії.

Кава може пролитися, створити незручну ситуацію або просто стати приводом для зайвої уваги. Якщо ж роботодавець справді надає значення таким деталям, кандидат не може заздалегідь знати, як саме це буде сприйнято.

Фішер погоджується, що було б абсурдно, якби холодна кава стала вирішальним фактором під час найму. Однак на конкурентному ринку праці вона радить не створювати додаткових приводів для негативного враження.

Тому її практична порада проста: не ризикувати і залишити каву в машині або випити її до співбесіди.

На співбесіді важливо зосередитися на головному

Експерти радять кандидатам під час зустрічі максимально контролювати ті речі, які справді можуть вплинути на враження роботодавця.

Йдеться передусім про своєчасний прихід, підготовленість, чітке представлення власного досвіду та навичок, уважність до співрозмовника і правильне звертання до нього.

Фішер зазначає, що мета кандидата — створити умови, за яких роботодавець зможе зосередитися саме на його професійних якостях, а не на випадкових деталях.

Водночас, за її словами, співбесіда не повинна бути одностороннім іспитом для претендента на посаду.

Кандидат також оцінює роботодавця

Експерти наголошують, що співбесіда працює в обидва боки: компанія оцінює кандидата, але кандидат водночас оцінює потенційного роботодавця.

Тому претенденту варто заздалегідь визначитися, яке робоче середовище йому підходить — суворо формалізоване чи більш невимушене. Під час співбесіди можна запитувати про корпоративну культуру, правила одягу, стиль спілкування та очікування від працівників.

Якщо людина відчуває, що для здобуття роботи їй доводиться постійно грати неприродну для себе роль, це може бути сигналом, що корпоративна культура компанії їй не підходить.

Фібі Гевін зазначає, що якщо кандидат має можливість вибирати між кількома роботодавцями, відмова через таку дрібницю, як напій, може навіть допомогти зрозуміти, що ця компанія не була для нього оптимальним варіантом.

Однак для людей, які перебувають у складному становищі та змушені розглядати практично кожну можливість працевлаштування, вона радить не робити поспішних висновків, а детально розпитувати про умови роботи та корпоративну культуру.

Що радять рекрутерам

Водночас експерти закликають роботодавців не переоцінювати подібні дрібниці.

Кандидати часто приходять на співбесіду в стресовому стані, особливо після тривалого пошуку роботи. Тому інтерв’юерам варто давати людям певну поблажливість і не робити далекосяжних висновків за зовнішніми деталями.

На думку Фішер, головне питання для роботодавця має звучати приблизно так: чи зможе ця людина успішно виконувати роботу?

Нагадаємо, український блогер у TikTok розвінчав три поширені міфи про «казкові» зарплати, безкоштовні будинки та легке працевлаштування у Швейцарії, закликавши українців не вірити фейкам у Мережі.

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