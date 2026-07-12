Кава смакує краще, якщо додати один несподіваний інгредієнт

Кава

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Додавання невеликої кількості солі під час заварювання кави може зробити напій більш м’яким і збалансованим на смак.

Такий простий кулінарний прийом рекомендують експерти, пише британське видання Express.

За даними видання, фахівці America’s Test Kitchen радять додавати до кави дрібку солі, оскільки вона допомагає зменшити природну гіркоту напою, не пригнічуючи його аромат.

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Таку рекомендацію підтримує і профільне видання Perfect Daily Grind, де зазначають, що сіль особливо добре працює з кавою сорту робуста та зернами дуже темного обсмаження, допомагаючи збалансувати їхній смаковий профіль.

Колишня керівниця з питань смаку The Coffee Excellence Center Сара Маркварт пояснила, що сіль здатна пом’якшувати гіркоту без необхідності додавати цукор чи молоко.

«Додавання солі в каву притлумлює гіркоту без використання інших добавок. Сіль природним чином підкреслює солодкість кави та зберігає приємні аромати. Якщо люди чутливі до гіркоти, навіть у спешелті-каві, додавання солі — гарна альтернатива використанню молока й цукру», — зазначила вона.

Популярності цьому способу сприяв американський експерт із харчової науки Алтон Браун, який ще у 2009 році розповів про нього в одному з випусків програми Good Eats.

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За його словами, невелика кількість солі не лише нейтралізує гіркоту, а й покращує загальний смак напою.

«Сіль не лише зменшує гіркоту, вона також згладжує застарілий присмак води, що зберігалася в резервуарі. Дослідження довели, що сіль насправді краще нейтралізує гіркоту, ніж цукор», — пояснив Браун.

Хоча цей спосіб був відомий й раніше, саме після рекомендацій Алтона Брауна він став популярним серед поціновувачів кави. З того часу багато любителів напою називають його «трюком Алтона Брауна».

Нагадаємо, раніше вчені з Медичного центру Седарс-Сінай встановили, що регулярне вживання кави пов’язане зі зниженням ризику розвитку цирозу, раку печінки та передчасної смерті від ускладнень захворювань цього органу.

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