Експерти пояснили, коли залишки кави шкодять рослинам

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Використання кавової гущі як добрива стало популярним трендом серед садівників та власників кімнатних рослин. Однак експерти попереджають: така практика може бути небезпечною, якщо застосовувати її неправильно.

Про це пише "Сенсація".

Понад 10 років в Мережі поширюються поради щодо використання кавової гущі як природного добрива. Їй приписують здатність покращувати ріст як кімнатних, так і садових рослин. Але з’ясувалося, що не все так однозначно.

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За словами фахівців, реальна користь гущі можлива лише за дотримання певних умов.

Її рекомендується додавати до компостної ями у пропорції не більше 1/10 від загальної маси. Тільки в такому разі вона зможе принести користь і не зашкодити мікрофлорі ґрунту.

Крім того, експерти наголошують: застосовувати гущу до кімнатних рослин не варто. В обмеженому просторі вазонів надлишок азоту може спричинити опіки коріння, а сама гуща легко пліснявіє, що створює загрозу для домашніх квітів.

Фахівці радять замість цього використовувати спеціалізовані добрива, створені для кімнатних квітів. Вони коштують недорого та забезпечують комплексне живлення без ризику пошкодити рослини.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна використовувати попіл як добриво під картоплю.