Кавуни виростуть солодкими й великими: чим найкраще підживити в червні

Кавуни – це досить вибаглива культура, яка потребує гарного освітлення, тепла та відсутності вітру. Тому досвідчені городники забезпечують їм усі необхідні умови для росту й розвитку, аби потім зібрати багатий урожай зі свого баштану. Кавуни треба правильно підживлювати, щоб плоди добре росли і не були водянистими. Розповідаємо, чим удобрювати баштанні культури, щоб отримати щедрий урожай великих цукристих плодів.

Чим найкраще підживити кавуни у червні

Найкращим підживленням для кавунів на початку росту буде спеціальний компост – суміш гною, землі та решток бур’янів. Наприклад, можна складати купу з бур’янів, картопляного лушпиння та інших відходів і витримувати 12 місяців. Після того, як компост буде готовий, його треба змішати з верхнім шаром землі.

Таке добриво необхідно вносити постійно, як у період росту, так і в час плодоношення культури. Якщо компосту немає, кавуни також можна підживлювати розчином гною. Для цього треба взяти три кілограми коров’яку й залити відром води. Для витримки добриво треба поставити на тиждень у темному місці. Перед підживленням кавунів, добриво треба розбавити водою.

Через місяць після висаджування кавуни можна підживити пташиним послідом. Також не слід забувати про нітрат амонію, суперфосфат і хлористий кальцій.

Чим ще підживити кавуни: перевірені народні методи

Дріжджі. Їх треба вносити у червні, адже вони є прекрасним стимулятором для росту та розвитку пагонів і кореневої системи. Щоб приготувати добриво, треба розчинити пакетик сухих дріжджів у 10 літрах води. Потім суміш необхідно настояти 24 години. Але не більше, бо від неї потім не буде жодної користі. Добриво треба вносити під коріння, намагайтеся не поливати листя, бо воно може згоріти на сонці.

Їх треба вносити у червні, адже вони є прекрасним стимулятором для росту та розвитку пагонів і кореневої системи. Щоб приготувати добриво, треба розчинити пакетик сухих дріжджів у 10 літрах води. Потім суміш необхідно настояти 24 години. Але не більше, бо від неї потім не буде жодної користі. Добриво треба вносити під коріння, намагайтеся не поливати листя, бо воно може згоріти на сонці. Деревний попіл. Таке добриво треба кавунам у період цвітіння та формування зав’язі. Попіл містить фосфор та калій, які необхідні баштанним культурам саме в цей період. Для приготування добрива треба 50 грамів попелу залити двома літрами окропу, дати настоятися 8 годин. Надвечір цією сумішшю варто добре обприскати кавуни, не пропускаючи жодного листочка.

Таке добриво треба кавунам у період цвітіння та формування зав’язі. Попіл містить фосфор та калій, які необхідні баштанним культурам саме в цей період. Для приготування добрива треба 50 грамів попелу залити двома літрами окропу, дати настоятися 8 годин. Надвечір цією сумішшю варто добре обприскати кавуни, не пропускаючи жодного листочка. Йод. Такий засіб використовують для зміцнення імунітету кавунів і як захист від грибкових захворювань. У відро води додайте шість крапель йоду, добре перемішайте й обприскайте кавуни.

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