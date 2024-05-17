Кавуни й дині виростуть великими та солодкими: чим підживити, які добрива найкращі

Яке підживлення найкраще для росту баштанних культур і формування великих соковитих плодів: поради експертів.
Досвідчені городники мають свої перевірені методи для того, щоб отримувати найбільший урожай городини. Вони радо поділилися кількома секретами вирощування динь та кавунів. Розповідаємо, чим підживлювати баштанні культури, щоб добре росли й дали великі солодкі плоди.
Які добрива люблять кавуни й дині
Важливо знати, що удобрювати баштанні культури треба так, щоб не нашкодити їм. Ці рослини потребують підживлення упродовж усього періоду вегетації. Треба вносити як мінеральні, так і органічні добрива. Перше підживлення необхідно робити, коли з’являться два листочки на рослині, друге – після висаджування у ґрунт.
Підживлення необхідно вносити у такій кількості:
- Органіка – 40 г/ м²;
- Діамофоска – 15 г/ м²;
- Суперфосфат - 200 г/ м²;
- Хлористий калій - 100 г/ м²;
- Аміачна селітра - 20 г/10 л води.
Як перевірити, якого підживлення потребують дині й кавуни
Під час вирощування баштанних за їхнім зовнішнім виглядом можна визначити, яких саме корисних елементів їм не вистачає.
- Фосфор – листя буде брудного зеленого кольору, а біля основи паростка листочок жовтітиме й матиме коричневі плями. Сама рослина буде зі слабкою кореневою системою.
- Калій – плоди нерівномірної форми, до кінця збільшені, будуть швидко в’янути. Листя жовтітиме й отримуватиме сонячні опіки.
- Кальцій – плоди будуть водянистими й несмачними, хоча можуть виростати досить великими. Квіти будуть погано формувати зав’язь, молоде листя скручуватиметься.
- Магній – листя жовтітиме, матиме коричневі плями.
- Марганець – листочки будуть бліді чи взагалі жовтого відтінку.
- Залізо – на молодому листі з’являтимуться блідо-зелені плями.
Які органічні добрива найкращі для динь та кавунів
Якщо ви не бажаєте використовувати мінеральні добрива для підживлення баштану, з таким завданням на відмінно упораються органічні.
- Перепрілий курячий послід чи коров’як.
- Будь-які саморобні добрива на основі гною.
- Перегній.
Якщо жодного підживлення з вищеперерахованих немає, тоді можна використовувати звичайні пекарські дріжджі. Так як вони у своєму складі містять всі необхідні корисні речовини для формування й росту динь та кавунів.
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